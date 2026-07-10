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Rusia libera siete localidades y derriba casi 5.000 drones en una semana de combates

Rusia libera siete localidades y derriba casi 5.000 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas rusas liberaron siete localidades y derribaron 4.975 aeronaves no tripuladas en la última semana de la operación militar especial, reportan... 10.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-10T14:46+0000

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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Petro-Ivánovka, Shiikovka, Novi Mir, Cherneschina y Druzheliúbovka, en la región de Járkov, al igual que liberó la ciudad de Konstantínovka y la localidad de Vasílevka, en la república popular de Donetsk, señala el ente castrense.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.490 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.310 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.060 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 410 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó a más de 1.380 militares.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados contra Ucrania.Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó 72 bombas aéreas, 36 proyectiles del sistema Himars estadounidense y cuatro proyectiles del Vampire checo, 10 misiles Flamingo, tres misiles guiados de largo alcance Neptun-MD, al igual que derribó 4.975 drones. Con ello, las fuerzas de la Flota del Mar Negro destruyeron seis lanchas no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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