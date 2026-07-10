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Moscú constata la renuncia de Kiev a alcanzar una solución pacífica

Moscú constata la renuncia de Kiev a alcanzar una solución pacífica

Sputnik Mundo

Rusia sigue abierta a una solución político-diplomática de la crisis ucraniana, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, en condiciones de... 10.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-10T11:19+0000

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Por el contrario, Rusia "sigue abierta a alcanzar sus objetivos mediante negociaciones políticas y diplomáticas pacíficas, el presidente [ruso, Vladímir] Putin mantiene su disposición [a negociar]", proclamó Peskov.No obstante, "en un contexto en el que esto resulta imposible debido a la falta de voluntad del régimen de Kiev", Rusia se ve obligada a alcanzar sus objetivos por medios militares, continuando con la operación militar especial en Ucrania, destacó el alto funcionario ruso.A su vez, señaló que es precisamente la parte ucraniana la que sigue recrudeciendo la situación, obligando a Moscú a tomar medidas para instaurar una zona de seguridad en la frontera con Ucrania."Seguimos adelante con la operación militar especial y, a medida que la parte de Kiev intenta escalar la situación, continuamos creando una zona de seguridad más amplia, una zona de amortiguación. Vladímir Putin ya se ha referido a esto en repetidas ocasiones", indicó el vocero del Kremlin.El terrorismo ucraniano en ZaporozhieEntre las acciones de este tipo por parte de Kiev, mencionó, en particular, los ataques ucranianos contra la central nuclear de Zaporozhie, calificándolos de terroristas."En cuanto a la necesidad de seguir discutiendo este tema —en referencia a la central nuclear de Zaporozhie—, a nivel de la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA], esto es indiscutible, ya que la actividad terrorista de Kiev contra esta instalación de importancia crítica se está intensificando y es extremadamente peligrosa", expresó Peskov.Ante esto, Moscú se mantiene en contacto constante con el OIEA y sigue llamando la atención de este organismo sobre "lo inaceptable de una actividad tan peligrosa y provocadora por parte del régimen de Kiev", subrayó.

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