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"Poco a poco": ¿Con qué consecuencias se enfrentará Ucrania tras los últimos ataques rusos contra instalaciones militares?

"Poco a poco": ¿Con qué consecuencias se enfrentará Ucrania tras los últimos ataques rusos contra instalaciones militares?

Sputnik Mundo

La reciente oleada de ataques de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, representa una nueva fase de la campaña dirigida a degradar la industria militar del... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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El analista sostiene que muchas de las zonas industriales de la capital ucraniana fueron transformadas durante el conflicto en centros de fabricación y ensamblaje militar, protegidos por la defensa antiaérea.El impacto de los ataques no será inmediato, "se nota poco a poco". Según explica el experto, destruir plantas industriales no reduce automáticamente la capacidad operativa ucraniana debido a existencias y líneas alternativas. Sin embargo, argumenta que el deterioro de la infraestructura terminaría afectando el ritmo de fabricación de nuevos sistemas."Estos ataques no producen efectos instantáneos. Sus consecuencias aparecen de forma gradual. El primer indicador será la disminución del número total de drones empleados tanto en la zona de la operación militar especial como fuera de ella", indica.En ese sentido, Leonkov cree que Ucrania intentará trasladar parte de la producción y del ensamblaje final a otras regiones, así como la fabricación de lanzadores móviles utilizados para el empleo de drones y misiles. No obstante, sostiene que esos nuevos emplazamientos pasarían a convertirse también en objetivos de futuras operaciones rusas.El 6 de julio, las Fuerzas Armadas rusas dirigieron el ataque contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas en Kiev y la región circundante; al menos seis empresas han sido alcanzadas, entre ellas algunas dedicadas a la fabricación de drones, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.Los ataques nocturnos también alcanzaron infraestructura en aeródromos militares ucranianos en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.

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