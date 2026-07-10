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Este es el factor que impulsará a la economía global este año, según el FMI

Este es el factor que impulsará a la economía global este año, según el FMI

Sputnik Mundo

El organismo internacional advirtió que, aunque persisten riesgos derivados de los conflictos geopolíticos y la inflación, la expansión de la inteligencia... 10.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-10T07:42+0000

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La IA será uno de los principales motores del crecimiento económico mundial durante este año, de acuerdo con la actualización de julio del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI), que señala que la rápida adopción de esta tecnología está impulsando la inversión, la productividad y la actividad económica en distintas regiones del mundo.El organismo mantuvo prácticamente sin cambios sus previsiones para la economía global y estimó que el producto interno bruto (PIB) crecerá 3% en 2026, apenas una décima menos que en su proyección de abril. Para 2027, elevó su expectativa a 3,4%, aunque ambos niveles permanecen por debajo del promedio observado entre 2024 y 2025.El FMI explicó que el desempeño económico internacional está condicionado por dos factores principales: el conflicto en Oriente Medio, que ha elevado los precios de la energía y aumentado la incertidumbre, y el auge de la inteligencia artificial, que ha dado paso a un nuevo ciclo tecnológico con efectos positivos sobre la inversión y la productividad.Pese a este escenario, el FMI advirtió que los riesgos para la economía mundial siguen inclinándose hacia una perspectiva negativa. Entre ellos mencionó una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, mayores interrupciones en las cadenas de suministro, volatilidad en los precios de las materias primas, tensiones comerciales y una eventual corrección en las elevadas valuaciones del sector tecnológico.No obstante, el organismo consideró que una mayor inversión en inteligencia artificial, la estabilización de los mercados energéticos y un fortalecimiento de la cooperación internacional podrían traducirse en un crecimiento superior al previsto. En ese contexto, recomendó a los gobiernos impulsar reformas para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, fortalecer la seguridad energética y preservar la estabilidad macroeconómica.En cuanto a las economías más relevantes, el FMI proyectó que Estados Unidos crecerá 2,3% este año, impulsado por la inversión asociada a la inteligencia artificial y el gasto público. La zona euro avanzaría apenas 0,9%, mientras que India se mantendría como una de las economías con mayor dinamismo, con una expansión de 6,4%. Para América Latina y el Caribe, el crecimiento esperado es de 2,4%, mientras que México registraría un avance de 1,2%.

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