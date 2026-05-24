https://noticiaslatam.lat/20260524/fmi-la-ue-debe-reformarse-ya-que-la-senda-actual-de-gasto-es-insostenible-1173582184.html

FMI: la UE debe reformarse, ya que la senda actual de gasto es "insostenible"

FMI: la UE debe reformarse, ya que la senda actual de gasto es "insostenible"

Sputnik Mundo

Los países europeos enfrentarán facturas masivas en materia de defensa, energía y pensiones en los próximos 15 años. Así lo dijo el FMI a los ministros de... 24.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-24T07:53+0000

2026-05-24T07:53+0000

2026-05-24T07:53+0000

internacional

fondo monetario internacional (fmi)

unión europea (ue)

deuda pública

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/1b/1161734706_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_4dd1d10c154ecbe232c63a9b4d87d6da.jpg

De acuerdo con el documento presentado por el Fondo Monetario Internacional, si no se toman medidas correctivas, la deuda pública europea entrará en una "senda insostenible". El organismo proyecta que, bajo las políticas actuales, la deuda promedio en la región podría alcanzar el 130% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2040, lo que representaría aproximadamente el doble de los niveles de endeudamiento que se registran en la actualidad.Para evitar este escenario catastrófico, el FMI señaló que las naciones de la UE deben mejorar los incentivos para la movilidad laboral de los ciudadanos y facilitar las contrataciones empresariales dentro del bloque de los 27. Asimismo, el informe insta a integrar los mercados energéticos, flexibilizar el flujo de ahorros privados hacia inversiones rentables y unificar legislaciones nacionales que actualmente difieren significativamente entre Estados miembros.El organismo también planteó la necesidad de aplicar reformas a los sistemas de pensiones, incluyendo el aumento de la edad de jubilación, y el despliegue de garantías gubernamentales para proyectos de bajas emisiones de carbono y resiliencia climática con el fin de atraer capital privado. Finalmente, sugirió considerar la innovación, la energía y la defensa como bienes públicos europeos que deberían financiarse a través de mecanismos de deuda conjunta.No obstante, la emisión de deuda comunitaria sigue siendo un tema altamente controvertido en la Unión Europea, con países como España, Italia o Francia a favor del instrumento, y naciones como Alemania y varios socios del norte firmemente en contra. Al respecto, el presidente de los ministros de Finanzas de la eurozona, Kyriakos Pierrakakis, reconoció a la agencia Reuters las diferencias de opinión existentes, asegurando que será un área central de discusión en los meses venideros.El FMI concluyó que, aun con la implementación de reformas, la mayoría de los países de la UE necesitarán una consolidación fiscal para encauzar la deuda a la baja, advirtiendo que la inacción agravará el problema. El organismo sentenció que el enfoque de "ir saliendo del paso" adoptado por muchos Gobiernos está llegando a su límite, por lo que los ajustes marginales o fragmentados resultarán insuficientes frente a las crecientes presiones del gasto.

https://noticiaslatam.lat/20260521/no-cuenta-con-apoyo-en-la-ue-fico-cuestiona-las-palabras-de-merz-sobre-una-pronta-integracion-de-1173550894.html

https://noticiaslatam.lat/20260520/el-reino-unido-quiere-volver-a-la-ue-el-costo-a-pagar-seria-de-miles-de-millones-de-dolares-1173520308.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

fondo monetario internacional (fmi), unión europea (ue), deuda pública