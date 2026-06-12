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El FMI recorta sus previsiones de crecimiento para la zona euro y eleva las de la inflación

El FMI recorta sus previsiones de crecimiento para la zona euro y eleva las de la inflación

Sputnik Mundo

En su informe sobre la economía de los 21 países que han adoptado el euro como moneda única, el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó en 0,9% el... 12.06.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a la inflación, el organismo estimó la cifra en 2,8%, también superior al 2,6% de la previsión de abril, cuando también revisó a la baja estas cifras."Tras un periodo de crecimiento al potencial y de inflación en línea con los objetivos, las perspectivas de la zona del euro se han debilitado", señaló el FMI en su informe, en el que precisa que si la crisis energética persiste, "podría elevar aún más la inflación".

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