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El FMI recorta sus previsiones de crecimiento para la zona euro y eleva las de la inflación
El FMI recorta sus previsiones de crecimiento para la zona euro y eleva las de la inflación
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En su informe sobre la economía de los 21 países que han adoptado el euro como moneda única, el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó en 0,9% el... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a la inflación, el organismo estimó la cifra en 2,8%, también superior al 2,6% de la previsión de abril, cuando también revisó a la baja estas cifras."Tras un periodo de crecimiento al potencial y de inflación en línea con los objetivos, las perspectivas de la zona del euro se han debilitado", señaló el FMI en su informe, en el que precisa que si la crisis energética persiste, "podría elevar aún más la inflación".
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El FMI recorta sus previsiones de crecimiento para la zona euro y eleva las de la inflación

04:19 GMT 12.06.2026
© AP Photo / Andrew HarnikEdificio del Fondo Monetario Internacional
Edificio del Fondo Monetario Internacional - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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En su informe sobre la economía de los 21 países que han adoptado el euro como moneda única, el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó en 0,9% el crecimiento económico, por debajo del 1,1% de abril, debido a la agresión estadounidense-israelí contra Irán.
En cuanto a la inflación, el organismo estimó la cifra en 2,8%, también superior al 2,6% de la previsión de abril, cuando también revisó a la baja estas cifras.
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"Tras un periodo de crecimiento al potencial y de inflación en línea con los objetivos, las perspectivas de la zona del euro se han debilitado", señaló el FMI en su informe, en el que precisa que si la crisis energética persiste, "podría elevar aún más la inflación".
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