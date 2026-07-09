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Estos son los riesgos que vislumbra la Fed para aumentar la tasa de interés

Estos son los riesgos que vislumbra la Fed para aumentar la tasa de interés

Sputnik Mundo

Las autoridades de la Reserva Federal (Fed) coincidieron en que podrían aumentar las tasas de interés si la inflación continúa por encima de su objetivo... 09.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-09T06:43+0000

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En ese encuentro, los responsables de la política monetaria decidieron mantener la tasa de referencia en un rango de entre 3,50% y 3,75%, aunque señalaron que las próximas decisiones dependerán del comportamiento de la inflación.Según medios occidentales, varios integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) manifestaron preocupación porque las presiones sobre el índice referido podrían prolongarse más de lo previsto.Las minutas indican que, entre los factores que podrían mantener elevada la inflación, figuran el aumento de la demanda vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial, el conflicto en Oriente Medio y los efectos de los aranceles.La mayoría de los participantes consideró que, si estos riesgos persisten, será necesario endurecer nuevamente la política monetaria mediante incrementos en las tasas de interés.Al mismo tiempo, otros funcionarios estimaron que la inflación podría desacelerarse gradualmente hasta alcanzar el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, lo que permitiría mantener sin cambios la política monetaria.Según medios internacionales, el personal técnico del banco central elevó sus previsiones de inflación para 2026 y 2027, al tiempo que redujo ligeramente su expectativa de crecimiento económico respecto a las proyecciones publicadas en abril.La reunión también fue la primera sesión del nuevo titular del banco central estadounidense, Kevin Warsh, quien planteó reducir la orientación prospectiva sobre las futuras decisiones de política monetaria y simplificar los comunicados del organismo.Las proyecciones presentadas durante la reunión muestran que nueve de los 18 responsables de política monetaria consideran que las tasas de interés podrían ubicarse en un nivel ligeramente superior al previsto hacia finales de 2026.

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