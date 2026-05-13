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Senado de EEUU avala a Kevin Warsh como próximo líder de la Fed
Senado de EEUU avala a Kevin Warsh como próximo líder de la Fed
Sputnik Mundo
La cámara alta estadounidense dio el visto bueno a Warsh, quien era el candidato favorito del presidente Donald Trump para la Reserva Federal. 13.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-13T20:30+0000
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Su cargo fue aprobado con 51 votos a favor y 45 en contra. Warsh comenzará a encabezar la Fed a partir del 15 de mayo, fecha en la que Jerome Powell termina su mandato.
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Senado de EEUU avala a Kevin Warsh como próximo líder de la Fed
La cámara alta estadounidense dio el visto bueno a Warsh, quien era el candidato favorito del presidente Donald Trump para la Reserva Federal.
Su cargo fue aprobado con 51 votos a favor y 45 en contra.
Warsh comenzará a encabezar la Fed a partir del 15 de mayo, fecha en la que Jerome Powell termina su mandato.
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