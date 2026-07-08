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"Defiendo a mi país": deportista rusa comenta su participación en competiciones internacionales con estatus neutral

"Defiendo a mi país": deportista rusa comenta su participación en competiciones internacionales con estatus neutral

Sputnik Mundo

Al competir en eventos internacionales con estatus neutral, sigo defendiendo a Rusia, declaró la campeona mundial de 2024 y medallista de bronce en la Copa del... 08.07.2026, Sputnik Mundo

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"El hecho de que compito con estatus neutral no significa que compito solo por mí misma, todo el mundo nos conoce y sabe perfectamente de qué país somos. No solo me defiendo a mí misma, sino a todo el país", afirmó a la agencia de noticias Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik).Por su parte, la entrenadora de la selección rusa, Anastasia Kukúshkina, señaló que extraña mucho la bandera rusa en las competiciones internacionales. En 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a los deportistas rusos y bielorrusos de participar en competiciones internacionales debido al inicio de la operación militar en Ucrania, aunque permitió que algunas personas compitieran con estatus neutral. El 7 de julio de 2026, el COI levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos. Sin embargo, aún no está claro si estos actuarán con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.

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