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"Defiendo a mi país": deportista rusa comenta su participación en competiciones internacionales con estatus neutral
"Defiendo a mi país": deportista rusa comenta su participación en competiciones internacionales con estatus neutral
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Al competir en eventos internacionales con estatus neutral, sigo defendiendo a Rusia, declaró la campeona mundial de 2024 y medallista de bronce en la Copa del... 08.07.2026, Sputnik Mundo
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"El hecho de que compito con estatus neutral no significa que compito solo por mí misma, todo el mundo nos conoce y sabe perfectamente de qué país somos. No solo me defiendo a mí misma, sino a todo el país", afirmó a la agencia de noticias Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik).Por su parte, la entrenadora de la selección rusa, Anastasia Kukúshkina, señaló que extraña mucho la bandera rusa en las competiciones internacionales. En 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a los deportistas rusos y bielorrusos de participar en competiciones internacionales debido al inicio de la operación militar en Ucrania, aunque permitió que algunas personas compitieran con estatus neutral. El 7 de julio de 2026, el COI levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos. Sin embargo, aún no está claro si estos actuarán con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.
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"Defiendo a mi país": deportista rusa comenta su participación en competiciones internacionales con estatus neutral
Al competir en eventos internacionales con estatus neutral, sigo defendiendo a Rusia, declaró la campeona mundial de 2024 y medallista de bronce en la Copa del Mundo de 2026 de patinaje, Aliona Yefímova.
"El hecho de que compito con estatus neutral no significa que compito solo por mí misma, todo el mundo nos conoce y sabe perfectamente de qué país somos. No solo me defiendo a mí misma, sino a todo el país", afirmó a la agencia de noticias Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik).
Por su parte, la entrenadora de la selección rusa, Anastasia Kukúshkina, señaló que extraña mucho la bandera rusa en las competiciones internacionales.
"Quiero cantar nuestro himno ruso y salir con nuestra bandera. Quiero defender los colores de la bandera de mi país. Tengo la tradición de hacerme la manicura con nuestra bandera tricolor para cada competición, pero ahora no puedo", compartió Kukúshkina.
En 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a los deportistas rusos y bielorrusos de participar en competiciones internacionales debido al inicio de la operación militar en Ucrania
, aunque permitió que algunas personas compitieran con estatus neutral.
El 7 de julio de 2026, el COI levantó sus recomendaciones
sobre las restricciones para los atletas rusos. Sin embargo, aún no está claro si estos actuarán con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.