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Europa teme acelerar el proceso de reducción del papel de EEUU en su defensa, afirman medios
Europa teme acelerar el proceso de reducción del papel de EEUU en su defensa, afirman medios
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Los gobiernos europeos temen que los preparativos de la Unión Europea ante una posible disminución de la participación de Estados Unidos en la OTAN puedan... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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Algunos países europeos no se atreven a prepararse abiertamente para una menor implicación de EEUU en la defensa del continente, por temor a que se convierta en una profecía autocumplida, precisan.A la vez, se destaca que los líderes europeos ya no pueden ignorar el hecho de tener que sobrellevar las implicaciones financieras y militares que suponen asumir una mayor parte de la carga dentro de la alianza con un menor apoyo estadounidense o sin él en absoluto.En este contexto, los medios recuerdan que, este año, Estados Unidos canceló el despliegue de tropas, redujo las capacidades asignadas a la OTAN y puso en marcha una revisión de seis meses de la presencia militar estadounidense en Europa.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, acusó en reiteradas ocasiones a los Estados miembros de la OTAN de no gastar lo suficiente en la defensa, al igual que ha manifestado su deseo de reducir la presencia del contingente militar de su país en la región.
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Europa teme acelerar el proceso de reducción del papel de EEUU en su defensa, afirman medios

12:15 GMT 07.07.2026
© AP Photo / David GoldmanMilitares de EEUU
Militares de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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Los gobiernos europeos temen que los preparativos de la Unión Europea ante una posible disminución de la participación de Estados Unidos en la OTAN puedan acelerar ese escenario, señalan medios internacionales. Añaden que los dirigentes de Europa deberían asumir una mayor carga financiera sin el respaldo estadounidense.
Algunos países europeos no se atreven a prepararse abiertamente para una menor implicación de EEUU en la defensa del continente, por temor a que se convierta en una profecía autocumplida, precisan.
A la vez, se destaca que los líderes europeos ya no pueden ignorar el hecho de tener que sobrellevar las implicaciones financieras y militares que suponen asumir una mayor parte de la carga dentro de la alianza con un menor apoyo estadounidense o sin él en absoluto.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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La principal amenaza para la OTAN no es Trump, sino las discrepancias en Europa, advierten medios
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En este contexto, los medios recuerdan que, este año, Estados Unidos canceló el despliegue de tropas, redujo las capacidades asignadas a la OTAN y puso en marcha una revisión de seis meses de la presencia militar estadounidense en Europa.
Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, acusó en reiteradas ocasiones a los Estados miembros de la OTAN de no gastar lo suficiente en la defensa, al igual que ha manifestado su deseo de reducir la presencia del contingente militar de su país en la región.
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