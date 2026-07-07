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Europa teme acelerar el proceso de reducción del papel de EEUU en su defensa, afirman medios

Europa teme acelerar el proceso de reducción del papel de EEUU en su defensa, afirman medios

Sputnik Mundo

Los gobiernos europeos temen que los preparativos de la Unión Europea ante una posible disminución de la participación de Estados Unidos en la OTAN puedan... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T12:15+0000

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Algunos países europeos no se atreven a prepararse abiertamente para una menor implicación de EEUU en la defensa del continente, por temor a que se convierta en una profecía autocumplida, precisan.A la vez, se destaca que los líderes europeos ya no pueden ignorar el hecho de tener que sobrellevar las implicaciones financieras y militares que suponen asumir una mayor parte de la carga dentro de la alianza con un menor apoyo estadounidense o sin él en absoluto.En este contexto, los medios recuerdan que, este año, Estados Unidos canceló el despliegue de tropas, redujo las capacidades asignadas a la OTAN y puso en marcha una revisión de seis meses de la presencia militar estadounidense en Europa.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, acusó en reiteradas ocasiones a los Estados miembros de la OTAN de no gastar lo suficiente en la defensa, al igual que ha manifestado su deseo de reducir la presencia del contingente militar de su país en la región.

https://noticiaslatam.lat/20260707/la-principal-amenaza-para-la-otan-no-es-trump-sino-las-discrepancias-en-europa-advierten-medios-1174197136.html

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