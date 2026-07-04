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Putin expuso a Trump la situación real en el campo de batalla, señala asesor presidencial

Putin expuso a Trump la situación real en el campo de batalla, señala asesor presidencial

Sputnik Mundo

"Las Fuerzas Armadas rusas avanzan con confianza, liberando una población tras otra", declaró a la prensa Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. 04.07.2026, Sputnik Mundo

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Estos son los puntos clave de las declaraciones de Ushakov:El mandatario estadounidense declaró que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, están listos para viajar a Moscú en el momento oportuno para continuar con los esfuerzos de mediación.La conversación entre el presidente ruso Vladímir Putin y Trump aconteció 20 días después de la llamada del 14 de junio. Fue su cuarto diálogo este año y el decimocuarto desde que el jefe de Estado de EEUU regresó a la Casa Blanca en 2025.

https://noticiaslatam.lat/20260704/putin-felicita-a-trump-por-el-250-aniversario-de-la-independencia-de-estados-unidos-1174168545.html

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