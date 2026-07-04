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Putin expuso a Trump la situación real en el campo de batalla, señala asesor presidencial
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"Las Fuerzas Armadas rusas avanzan con confianza, liberando una población tras otra", declaró a la prensa Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. 04.07.2026, Sputnik Mundo
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Estos son los puntos clave de las declaraciones de Ushakov:El mandatario estadounidense declaró que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, están listos para viajar a Moscú en el momento oportuno para continuar con los esfuerzos de mediación.La conversación entre el presidente ruso Vladímir Putin y Trump aconteció 20 días después de la llamada del 14 de junio. Fue su cuarto diálogo este año y el decimocuarto desde que el jefe de Estado de EEUU regresó a la Casa Blanca en 2025.
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Putin expuso a Trump la situación real en el campo de batalla, señala asesor presidencial

22:46 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Evan VucciEl presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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"Las Fuerzas Armadas rusas avanzan con confianza, liberando una población tras otra", declaró a la prensa Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.
Estos son los puntos clave de las declaraciones de Ushakov:
Afirmó que los europeos actúan basándose en una percepción errónea de la situación general y de la realidad en la línea de contacto.
Añadió que Ucrania y sus aliados europeos apuestan por prolongar y escalar el conflicto, incluso mediante el terrorismo contra la población civil.
Calificó la liberación de Konstantínovka como una etapa importante en la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk.
Los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
Internacional
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07:04 GMT
Subrayó que las fuerzas rusas tomarán las zonas fortificadas ucranianas restantes, por mucho que el régimen de Kiev intente mantenerlas bajo su control.
El presidente estadounidense Donald Trump reiteró su disposición a ayudar a lograr un rápido cese de los combates y una solución pacífica a la crisis.
El mandatario estadounidense declaró que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, están listos para viajar a Moscú en el momento oportuno para continuar con los esfuerzos de mediación.

La conversación entre el presidente ruso Vladímir Putin y Trump aconteció 20 días después de la llamada del 14 de junio. Fue su cuarto diálogo este año y el decimocuarto desde que el jefe de Estado de EEUU regresó a la Casa Blanca en 2025.
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