https://noticiaslatam.lat/20260707/la-principal-amenaza-para-la-otan-no-es-trump-sino-las-discrepancias-en-europa-advierten-medios-1174197136.html

La principal amenaza para la OTAN no es Trump, sino las discrepancias en Europa, advierten medios

La principal amenaza para la OTAN no es Trump, sino las discrepancias en Europa, advierten medios

Sputnik Mundo

La próxima cumbre de la OTAN en Ankara podría acabar siendo un fracaso total, estimaron los medios. A medida que persisten la desconfianza en el seno de la... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T09:40+0000

2026-07-07T09:40+0000

2026-07-07T09:40+0000

defensa

otan

donald trump

mark rutte

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/19/1163826476_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_9084e1fc6810845d478d35856a2c59a1.jpg

En medio de los choques de Trump con líderes como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, optó por organizar una cumbre breve, con pocas reuniones y una declaración conjunta al final.Sin embargo, la prensa subraya que las diferencias con Trump no son el principal desafío del próximo evento. Los problemas de Europa siguen siendo los mismos que han lastrado a la alianza durante décadas: el proteccionismo industrial, la desconfianza entre los Estados y la tendencia a responsabilizar a EEUU de sus dificultades.Como ejemplo, los planes para desarrollar un caza europeo conjunto fracasaron en junio por las disputas entre Francia y Alemania sobre el reparto de los beneficios económicos. Además, París quedó fuera del mayor proyecto europeo de defensa aérea, que reúne a más de 20 países de la OTAN, y optó por desarrollar sus propias tecnologías. De esta manera, la histórica incapacidad de los países europeos para cooperar se convierte en una debilidad para la Alianza, subraya el medio.Otro problema señalado por los medios es la falta de inversión en defensa por parte de los países europeos de la OTAN durante décadas, lo que redujo de forma drástica su capacidad militar.El Reino Unido, por ejemplo, solo conserva una fracción de los buques de guerra que tenía anteriormente, mientras que Alemania incumplió durante años el objetivo de gasto del 2% del PIB fijado por la Alianza y hoy cuenta con menos de 200.000 militares en activo, frente a los 1,3 millones de EEUU. Los aliados europeos no pueden prescindir de las capacidades militares estadounidenses, tales como el transporte aéreo, el reabastecimiento de combustible en vuelo, la recopilación de inteligencia en el campo de batalla entre otras.En la cumbre de La Haya de 2025, Rutte logró que los países europeos aumentaran su gasto militar. Ahora, su principal desafío es garantizar que esos fondos se utilicen para fortalecer la alianza, mientras ejerce de mediador entre la incertidumbre europea y las tensiones con Trump.Cabe destacar que la cumbre en Ankara se celebra tras las recientes tensiones entre Trump y sus aliados europeos por el conflicto con Irán. Varios países europeos suspendieron el acceso de las tropas estadounidenses a sus bases militares y rechazaron ayudar a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Trump amenazó con abandonar la OTAN.

https://noticiaslatam.lat/20260702/eeuu-asume-una-carga-desproporcionada-en-la-otan-considera-trump-1174143253.html

https://noticiaslatam.lat/20260630/como-la-otan-regresa-a-europa-las-practicas-hitlerianas-1174108211.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, donald trump, mark rutte