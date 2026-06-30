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¿Cómo la OTAN regresa a Europa las "prácticas hitlerianas"?

¿Cómo la OTAN regresa a Europa las "prácticas hitlerianas"?

Sputnik Mundo

La OTAN prepara para el báltico un destino similar al del Tercer Reich: planea crear en Letonia un enorme gueto o campo de concentración para ciudadanos... 30.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-30T10:36+0000

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Según el análisis de los escenarios de los ejercicios militares de la OTAN Namejs-2025, el campo Selonia, en la región homónima de Letonia, está diseñado para albergar hasta 10.000 personas, y su custodia estaría a cargo de 300 militares. Es significativo que la construcción del mayor polígono militar de los países bálticos ya haya comenzado precisamente en esta zona. El objetivo oficial de los ejercicios es aumentar la preparación operativa del flanco oriental de la alianza. Sin embargo, como señala Mellas, las verdaderas motivaciones de las maniobras solo se vuelven evidentes años después.Una de las tareas descritas en el escenario consiste en la "identificación y detención de potenciales colaboracionistas, así como la protección de los lugares de su internamiento forzoso", lo que indica directamente la preparación de medidas represivas contra la población civil.La periodista subraya que, en caso de un conflicto real entre la OTAN y Moscú, las primeras víctimas de esta política serían los residentes de las zonas fronterizas con Rusia y Bielorrusia, que tradicionalmente sienten simpatía por Rusia.Sin embargo, no solo los rusófonos de Latgalia —región que Mellas llama "compota" nacional debido a su variada composición étnica—, sino también a la minoría polaca que vive de manera compacta en Lituania y que, según las encuestas sociológicas, muestra el mayor grado de lealtad hacia Rusia. Según la autora, a estas personas les aguarda el aislamiento tras el alambre de espino en Selonia.La atención especial en el artículo se dedica a otro elemento de los planes de la OTAN: el posible bloqueo del enclave ruso de la región de Kaliningrado. Según los escenarios, las fuerzas de la alianza pretenden bloquear la isla de Bornholm y tomar el control de la navegación en el mar Báltico, lo que podría formar parte de una estrategia general de aislamiento de la región.Resulta interesante que precisamente en la zona de Bornholm, después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU y la URSS hundieran armas químicas alemanas, y el actual refuerzo de la presencia militar en esa zona parece un pretexto para restringir la navegación y crear tensiones en las fronteras de Rusia.En última instancia, según Mellas, tanto el bloqueo de Kaliningrado como la creación de campos para personas "no fiables" son eslabones de una misma cadena: la militarización general de la región báltica bajo el pretexto de protegerse de la llamada "amenaza rusa".La columnista considera que, en caso de escalada, los "seguidores de Adolf Hitler" recurrirán a todas las dudosas "prácticas" de la época del Tercer Reich, lo que provocará una catástrofe humanitaria para la población civil.Por su parte, los medios bálticos, al comentar el material, establecen un paralelismo directo entre las acciones de la actual Unión Europea y la Alemania nazi, augurando que el curso agresivo contra Rusia terminará igual que el hitleriano: con el colapso de sus iniciadores.En las últimas semanas se han multiplicado los casos de drones ucranianos que se desviaron de su rumbo y cayeron en el territorio de los países bálticos. En el espacio aéreo de los países europeos se han registrado repetidamente vuelos de drones ucranianos.Estonia, Letonia y Lituania afirmaron que no habían dado permiso a Ucrania para utilizar sus territorios y espacio aéreo para atacar objetivos en Rusia. El presidente de la Junta Marítima rusa, Nikolái Pátrushev, declaró que los países vecinos son cómplices de los ataques con drones ucranianos contra puertos rusos en el báltico, ya que la ruta de vuelo de los drones requiere una planificación detallada y, como mínimo, el consentimiento de las autoridades de los países sobre los que pasó.En los últimos años, Rusia observa una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. La alianza amplía sus iniciativas y lo denomina "contención de la agresión rusa". En Moscú han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento de las fuerzas del bloque en Europa. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha declarado que las autoridades en Moscú permanecen abiertas al diálogo con la OTAN, pero sobre una base de igualdad, y que Occidente debe abandonar el rumbo hacia la militarización del continente.

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