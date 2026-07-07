El Kremlin indica cuándo será posible un acuerdo de paz en Ucrania
10:13 GMT 07.07.2026 (actualizado: 10:25 GMT 07.07.2026)
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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La situación en torno a Ucrania podría encauzarse hacia una senda pacífica, siempre que Kiev adopte las decisiones necesarias, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Abordó, asimismo, el desarrollo de la operación militar especial, los contactos con EEUU y la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.
"Todo puede encaminarse por una senda pacífica en el momento en que el régimen de Kiev demuestre buena voluntad y esté dispuesto a aceptar las decisiones importantes que deben tomarse", destacó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Otras declaraciones del vocero:
La transferencia de nuevas armas de la OTAN a Kiev no obstaculizará el logro de los objetivos de la operación militar especial.
Moscú confía en que los esfuerzos de Washington para lograr una solución pacífica en Ucrania tengan éxito.
Para Rusia, sigue siendo preferible una solución político-diplomática a la situación en Ucrania.
Durante los preparativos para la cumbre de la OTAN, se lanzaron declaraciones agresivas contra Moscú.
El Kremlin seguirá de cerca la información que llegue desde la cumbre del bloque, que celebra en Turquía.