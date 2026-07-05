https://noticiaslatam.lat/20260705/operacion-en-konstantinovka-evidencia-la-ineficacia-de-la-doctrina-de-guerra-asimetrica-de-la-otan-1174179243.html

Operación en Konstantínovka "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica" de la OTAN, dice analista

Operación en Konstantínovka "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica" de la OTAN, dice analista

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La confirmación de la liberación de la ciudad en la república popular de Donetsk, de gran importancia estratégica, representa un quiebre de la línea de... 05.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-05T04:16+0000

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Así, la operación especial "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica impulsada por la OTAN, exponiendo que las incursiones aéreas ucranianas contra refinerías e infraestructura energética en suelo ruso carecen de peso militar real", señala el analista.Mientras el alto mando de Kiev optó en los últimos meses por utilizar los remanentes recursos militares para dar golpes de efecto en el espacio aéreo ruso, "Moscú logró desmantelar sistemáticamente las posiciones defensivas ucranianas en el frente, dejando en claro que los drones de largo alcance podrán hacer ruido, pero son incapaces de frenar el avance de la artillería e infantería pesada", sentenció Romano.

https://noticiaslatam.lat/20260704/liberacion-de-konstantinovka-entierra-de-forma-definitiva-la-narrativa-de-los-aliados-occidentales-1174177060.html

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