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Operación en Konstantínovka "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica" de la OTAN, dice analista
Operación en Konstantínovka "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica" de la OTAN, dice analista
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La confirmación de la liberación de la ciudad en la república popular de Donetsk, de gran importancia estratégica, representa un quiebre de la línea de... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Así, la operación especial "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica impulsada por la OTAN, exponiendo que las incursiones aéreas ucranianas contra refinerías e infraestructura energética en suelo ruso carecen de peso militar real", señala el analista.Mientras el alto mando de Kiev optó en los últimos meses por utilizar los remanentes recursos militares para dar golpes de efecto en el espacio aéreo ruso, "Moscú logró desmantelar sistemáticamente las posiciones defensivas ucranianas en el frente, dejando en claro que los drones de largo alcance podrán hacer ruido, pero son incapaces de frenar el avance de la artillería e infantería pesada", sentenció Romano.
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Operación en Konstantínovka "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica" de la OTAN, dice analista

04:16 GMT 05.07.2026
© Sputnik / Alexey VitvitskyEmblema de la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas.
Emblema de la Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas. - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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La confirmación de la liberación de la ciudad en la república popular de Donetsk, de gran importancia estratégica, representa un quiebre de la línea de resistencia que las fuerzas de Kiev trataban de sostener, dijo en diálogo con Sputnik José Luis Romano, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR).
Así, la operación especial "evidencia la ineficacia de la doctrina de guerra asimétrica impulsada por la OTAN, exponiendo que las incursiones aéreas ucranianas contra refinerías e infraestructura energética en suelo ruso carecen de peso militar real", señala el analista.
Militar ruso durante las operaciones en Konstantínovka - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
Defensa
Liberación de Konstantínovka "entierra de forma definitiva" la narrativa de los aliados occidentales de Kiev
ayer, 22:51 GMT
Mientras el alto mando de Kiev optó en los últimos meses por utilizar los remanentes recursos militares para dar golpes de efecto en el espacio aéreo ruso, "Moscú logró desmantelar sistemáticamente las posiciones defensivas ucranianas en el frente, dejando en claro que los drones de largo alcance podrán hacer ruido, pero son incapaces de frenar el avance de la artillería e infantería pesada", sentenció Romano.
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