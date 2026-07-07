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China despliega estrategia especial para frenar la minería ilegal

China despliega estrategia especial para frenar la minería ilegal

Sputnik Mundo

El gobierno del país asiático reforzará la supervisión y coordinación entre distintas instituciones para prevenir accidentes en industrias de alto riesgo y... 07.07.2026, Sputnik Mundo

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China puso en marcha una estrategia nacional para combatir la minería ilegal y fortalecer la seguridad en el sector, mediante una campaña coordinada entre diversas dependencias gubernamentales que busca prevenir accidentes graves y mejorar el cumplimiento de la normativa en una de las industrias de mayor riesgo del país.La iniciativa fue anunciada de manera conjunta por la Oficina del Comité de Seguridad Laboral del Consejo de Estado, la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de China y el Tribunal Popular Supremo, entre otras instituciones, que llamaron a reforzar la rendición de cuentas de los gobiernos locales y elevar los estándares de supervisión.El plan establece que las autoridades deberán intensificar las inspecciones en actividades mineras, combatir las operaciones ilegales y atender prácticas como la falsificación de información y otras conductas que comprometan la seguridad laboral en las explotaciones mineras.Asimismo, el gobierno chino ordenó fortalecer la coordinación entre regiones y dependencias para mejorar el intercambio de información y avanzar hacia un modelo de gobernanza preventiva que permita detectar riesgos antes de que se conviertan en accidentes de gran magnitud.Como parte de la estrategia, la Administración Nacional de Seguridad Minera encabezó la elaboración de un plan específico para regular las actividades del sector, reforzar la aplicación de la ley y reducir la incidencia de incidentes graves y especialmente severos en las minas de la nación asiática.El analista Wu Chenhui explicó a Global Times que la campaña representa un cambio importante en la política de seguridad industrial, ya que deja atrás un modelo centrado en responder a los accidentes para priorizar la prevención y la gestión anticipada de riesgos.El especialista añadió que la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y organismos permitirá hacer más eficiente la aplicación de las normas, elevar la consistencia de las inspecciones y fortalecer los mecanismos de control en una industria considerada estratégica para la economía china.De acuerdo con el medio asiático, la nueva ofensiva refleja un endurecimiento de la supervisión sobre la minería y otras actividades de alto riesgo, con el objetivo de consolidar un sistema de seguridad más estricto, reducir las operaciones ilegales y proteger tanto a los trabajadores como a la producción del sector.

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