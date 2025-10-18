https://noticiaslatam.lat/20251018/europa-la-gran-perdedora-en-la-guerra-entre-eeuu-y-china-por-los-metales-raros-estiman-medios-1167648171.html
Europa, la gran perdedora en la guerra entre EEUU y China por los metales raros, estiman medios
Europa, la gran perdedora en la guerra entre EEUU y China por los metales raros, estiman medios
Sputnik Mundo
Bruselas corre el riesgo de quedar subordinada a ambas potencias debido a su dependencia de los servicios digitales de EEUU y de la minería china, advierte el... 18.10.2025, Sputnik Mundo
2025-10-18T11:21+0000
2025-10-18T11:21+0000
2025-10-18T11:21+0000
economía
🌍 europa
📈 mercados y finanzas
china
eeuu
metales
industria minera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108706/01/1087060160_0:148:4392:2619_1920x0_80_0_0_4340bfdd8de1e99674bce56acff1d082.jpg
"La doble dependencia de Europa de los servicios digitales estadounidenses y de la industria china de procesamiento de minerales críticos la hace muy vulnerable a las presiones externas", señala.Esto se agrava con el hecho de que la estrategia de la UE sobre materias primas choca con la oposición de los ecologistas, mientras sus inversiones tecnológicas son muy inferiores a las de China y EEUU, apunta el medio.Incluso en el ámbito donde Europa se consideraba como líder —energía solar, eólica y vehículos eléctricos—, actualmente China domina estos sectores, sobre todo, con la producción de baterías de litio.Esto ocurre en el contexto de la guerra tecnológica entre Pekín y Washington, en la que EEUU restringe a China el acceso a microprocesadores, la mayoría fabricados en Taiwán. China, por su parte, se ha convertido en líder mundial en el procesamiento de metales raros, logrando hacerlo un 30 % más barato que sus competidores y monopolizando los metales de tierras raras. Esto le permite contraatacar e imponer sus propias reglas del juego.Los nuevos aranceles impuestos por Trump contra China entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre, con lo cual los gravámenes de Washington contra Pekín se elevarían al 130%, mientras que hasta el momento el país asiático mantiene tarifas del 10% contra productos estadounidenses. El 15 de octubre, China lanzó una advertencia a EEUU por la guerra comercial. La respuesta de Pekín a los aranceles de Washington será firme y no se dejará intimidar por nadie, aseguraron desde el Ministerio de Comercio del país asiático.
https://noticiaslatam.lat/20251015/tierras-raras-por-que-a-eeuu-le-preocupan-tanto-estos-recursos-que-abundan-en-china--1167551261.html
china
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108706/01/1087060160_352:0:4040:2766_1920x0_80_0_0_a9a571ee45b0f1aacf4223c43ec3d9fc.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, china, eeuu, metales, industria minera
🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, china, eeuu, metales, industria minera
Europa, la gran perdedora en la guerra entre EEUU y China por los metales raros, estiman medios
Bruselas corre el riesgo de quedar subordinada a ambas potencias debido a su dependencia de los servicios digitales de EEUU y de la minería china, advierte el periódico 'The Financial Times'. Agrega que la inversión de la UE en industrias clave es ridícula en comparación con los billones que Pekín y Washington están invirtiendo.
"La doble dependencia de Europa de los servicios digitales estadounidenses y de la industria china de procesamiento de minerales críticos la hace muy vulnerable a las presiones externas", señala.
Esto se agrava con el hecho de que la estrategia de la UE sobre materias primas choca con la oposición de los ecologistas, mientras sus inversiones tecnológicas son muy inferiores a las de China y EEUU, apunta el medio.
Incluso en el ámbito donde Europa se consideraba como líder —energía solar, eólica y vehículos eléctricos—, actualmente China domina estos sectores, sobre todo, con la producción de baterías de litio.
"Si Bruselas no es capaz de movilizar pronto a los Estados miembros, la UE acabará siendo un suplicante permanente de China, Estados Unidos o ambos", resume The Financial Times.
Esto ocurre en el contexto de la guerra tecnológica entre Pekín y Washington, en la que EEUU restringe a China el acceso a microprocesadores, la mayoría fabricados en Taiwán. China, por su parte, se ha convertido en líder mundial en el procesamiento de metales raros, logrando hacerlo un 30 % más barato que sus competidores y monopolizando los metales de tierras raras. Esto le permite contraatacar e imponer sus propias reglas del juego.
Los nuevos aranceles impuestos por Trump contra China entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre, con lo cual los gravámenes de Washington contra Pekín se elevarían al 130%, mientras que hasta el momento el país asiático mantiene tarifas del 10% contra productos estadounidenses.
El 15 de octubre, China lanzó una advertencia a EEUU por la guerra comercial. La respuesta de Pekín a los aranceles de Washington será firme y no se dejará intimidar por nadie, aseguraron desde el Ministerio de Comercio del país asiático.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.