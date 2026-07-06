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Rusia lanza ataques de represalia masivos contra Ucrania
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Las Fuerzas Armadas rusas dirigieron el ataque contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas en Kiev y la región circundante, informó... 06.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-06T08:17+0000
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Los ataques nocturnos del 6 de julio también alcanzaron infraestructura en aeródromos militares ucranianos en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.Entre los blancos alcanzados figuran las empresas Kiev-71 y Burevestnik, ubicadas en Kiev, especializadas en la fabricación de drones.Además, resultó dañada la fábrica naval Kuznitsa na Ribalskom, donde se fabrican las lanchas artilladas Gyurza-M.Las FFAA rusos asestaron golpes contra uno de los principales fabricantes y proveedores de vehículos blindados, Ukr Armo Tech, así como contra la empresa Kvant, donde se fabrican los misiles Neptún-MD.Asimismo, sufrió daños la planta de maquinaria Vizar, donde se reparan sistemas de misiles antiaéreos.En cuanto a las instalaciones energéticas, fue alcanzado el depósito de combustible de Nefteeksperimentalnoe KP, desde el que se suministran gasolina y gasóleo a la zona de combate.
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Rusia lanza ataques de represalia masivos contra Ucrania
Las Fuerzas Armadas rusas dirigieron el ataque contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas en Kiev y la región circundante, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los ataques nocturnos del 6 de julio también alcanzaron infraestructura en aeródromos militares ucranianos en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.
Entre los blancos alcanzados figuran las empresas Kiev-71 y Burevestnik, ubicadas en Kiev, especializadas en la fabricación de drones.
Además, resultó dañada la fábrica naval Kuznitsa na Ribalskom, donde se fabrican las lanchas artilladas Gyurza-M.
Las FFAA rusos asestaron golpes contra uno de los principales fabricantes y proveedores de vehículos blindados, Ukr Armo Tech, así como contra la empresa Kvant, donde se fabrican los misiles Neptún-MD.
Asimismo, sufrió daños la planta de maquinaria Vizar, donde se reparan sistemas de misiles antiaéreos.
En cuanto a las instalaciones energéticas, fue alcanzado el depósito de combustible de Nefteeksperimentalnoe KP, desde el que se suministran gasolina y gasóleo a la zona de combate.
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