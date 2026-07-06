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¿Crisis en la defensa aérea de Ucrania? Un experto apunta a fallos en los sistemas Patriot

¿Crisis en la defensa aérea de Ucrania? Un experto apunta a fallos en los sistemas Patriot

Sputnik Mundo

El sistema de defensa antiaérea ucraniana atraviesa dificultades cada vez más evidentes, afirmó el experto militar e historiador de defensa aérea Yuri Knútov... 06.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-06T13:25+0000

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Las imágenes difundidas tras los recientes ataques de represalia sobre Kiev, en las que se observa la caída de varios misiles Patriot, reflejan problemas en el funcionamiento de estos sistemas. Algunos de los misiles suministrados por Polonia podrían haber superado su vida útil, sostuvo.El experto también señaló que los reportes sobre la falta de interceptaciones de misiles Iskander podrían indicar una escasez de misiles Patriot PAC-3 o la incapacidad de la defensa aérea ucraniana de hacer frente a nuevas trayectorias de vuelo empleadas por Rusia.Estos acontecimientos debilitan la narrativa de Volodímir Zelenski de cara a la próxima cumbre de la OTAN, consideró Knútov.Los daños sufridos por instalaciones relacionadas con la producción de drones, radares, sistemas de guerra electrónica, reparación de blindados e infraestructura energética contradicen el mensaje de que Ucrania mantiene la iniciativa militar, finalizó el experto.El 6 de julio, las Fuerzas Armadas rusas dirigieron el ataque contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas en Kiev y la región circundante; al menos seis empresas han sido alcanzadas, entre ellas algunas dedicadas a la fabricación de drones, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.Los ataques nocturnos también alcanzaron infraestructura en aeródromos militares ucranianos en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.

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