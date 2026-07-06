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¿Crisis en la defensa aérea de Ucrania? Un experto apunta a fallos en los sistemas Patriot
¿Crisis en la defensa aérea de Ucrania? Un experto apunta a fallos en los sistemas Patriot
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El sistema de defensa antiaérea ucraniana atraviesa dificultades cada vez más evidentes, afirmó el experto militar e historiador de defensa aérea Yuri Knútov... 06.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-06T13:25+0000
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Las imágenes difundidas tras los recientes ataques de represalia sobre Kiev, en las que se observa la caída de varios misiles Patriot, reflejan problemas en el funcionamiento de estos sistemas. Algunos de los misiles suministrados por Polonia podrían haber superado su vida útil, sostuvo.El experto también señaló que los reportes sobre la falta de interceptaciones de misiles Iskander podrían indicar una escasez de misiles Patriot PAC-3 o la incapacidad de la defensa aérea ucraniana de hacer frente a nuevas trayectorias de vuelo empleadas por Rusia.Estos acontecimientos debilitan la narrativa de Volodímir Zelenski de cara a la próxima cumbre de la OTAN, consideró Knútov.Los daños sufridos por instalaciones relacionadas con la producción de drones, radares, sistemas de guerra electrónica, reparación de blindados e infraestructura energética contradicen el mensaje de que Ucrania mantiene la iniciativa militar, finalizó el experto.El 6 de julio, las Fuerzas Armadas rusas dirigieron el ataque contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas en Kiev y la región circundante; al menos seis empresas han sido alcanzadas, entre ellas algunas dedicadas a la fabricación de drones, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.Los ataques nocturnos también alcanzaron infraestructura en aeródromos militares ucranianos en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.
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¿Crisis en la defensa aérea de Ucrania? Un experto apunta a fallos en los sistemas Patriot
13:25 GMT 06.07.2026 (actualizado: 13:30 GMT 06.07.2026)
El sistema de defensa antiaérea ucraniana atraviesa dificultades cada vez más evidentes, afirmó el experto militar e historiador de defensa aérea Yuri Knútov en entrevista para Sputnik.
Las imágenes difundidas tras los recientes ataques de represalia sobre Kiev, en las que se observa la caída de varios misiles Patriot, reflejan problemas en el funcionamiento de estos sistemas. Algunos de los misiles suministrados por Polonia podrían haber superado su vida útil, sostuvo.
"Pues bien, Ucrania ha tomado esos misiles y los está utilizando. Naturalmente, cuando fallan, en lugar de autodestruirse, caen al suelo y explotan, causando daños a la población civil", subrayó.
El experto también señaló que los reportes sobre la falta de interceptaciones de misiles Iskander podrían indicar una escasez de misiles Patriot PAC-3 o la incapacidad de la defensa aérea ucraniana de hacer frente a nuevas trayectorias de vuelo empleadas por Rusia.
Estos acontecimientos debilitan la narrativa de Volodímir Zelenski de cara a la próxima cumbre de la OTAN, consideró Knútov.
"Zelenski quería anunciar que Ucrania está llevando a cabo una contraofensiva, obteniendo victorias en tierra y, por consiguiente, en el aire, lanzando ataques contra territorio ruso hasta los Urales, y así proclamarse vencedor por el momento y obtener ayuda financiera y militar adicional de la OTAN. En cambio, recibió la noticia de la caída de Konstantínovka y de su liberación por parte de las tropas rusas", enfatizó.
Los daños sufridos por instalaciones relacionadas con la producción de drones, radares, sistemas de guerra electrónica, reparación de blindados e infraestructura energética contradicen el mensaje de que Ucrania mantiene la iniciativa militar, finalizó el experto.
El 6 de julio, las Fuerzas Armadas rusas dirigieron el ataque
contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas en Kiev y la región circundante; al menos seis empresas han sido alcanzadas, entre ellas algunas dedicadas a la fabricación de drones, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los ataques nocturnos también alcanzaron infraestructura en aeródromos militares ucranianos en las regiones de Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasi, Chernígov y Kiev.
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