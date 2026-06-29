https://noticiaslatam.lat/20260629/kiev-intensifica-sus-intentos-de-enfrentar-a-la-otan-con-rusia-en-un-conflicto-armado-directo-1174098496.html

Kiev intensifica sus intentos de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, denuncia Zajárova

Kiev intensifica sus intentos de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, denuncia Zajárova

Sputnik Mundo

Ucrania está intensificando sus intentos de empujar a la OTAN a una confrontación armada directa con Rusia, en un intento por salvar su desesperada posición en... 29.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-29T19:00+0000

2026-06-29T19:00+0000

2026-06-29T19:03+0000

internacional

otan

🛡️ fuerzas armadas

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

maría zajárova

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/19/1165823164_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_72a192172d2d5507e16d3ad4e294fe74.jpg

"El régimen de Kiev está intensificando sus intentos de materializar su antiguo deseo de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, con la falsa esperanza de paliar su desesperada situación en el campo de batalla, lo cual claramente entra en la categoría de fantasías irracionales", señaló la portavoz de la Cancillería rusa.En sus palabras, la alianza está perdiendo gradualmente la poca racionalidad que le queda al utilizar a Ucrania como "campo de pruebas".Zajárova continuó que el bloque, junto con Ucrania, se prepara para desarrollar armas capaces de destruir bases aéreas rusas, incluso las ubicadas en el interior del país. Agregó que la imprudencia de la OTAN y Kiev da a las FFAA rusas motivos para intensificar el escrutinio sobre las empresas que producen armas utilizadas contra Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó un poco antes que los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con el país euroasiático. Añadió que Moscú está preparada para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna.

https://noticiaslatam.lat/20260629/sin-precedentes-que-desafios-enfrenta-el-sistema-de-defensa-antiaerea-de-moscu-1174096670.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia, maría zajárova