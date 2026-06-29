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Kiev intensifica sus intentos de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, denuncia Zajárova
Kiev intensifica sus intentos de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, denuncia Zajárova
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Ucrania está intensificando sus intentos de empujar a la OTAN a una confrontación armada directa con Rusia, en un intento por salvar su desesperada posición en... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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"El régimen de Kiev está intensificando sus intentos de materializar su antiguo deseo de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, con la falsa esperanza de paliar su desesperada situación en el campo de batalla, lo cual claramente entra en la categoría de fantasías irracionales", señaló la portavoz de la Cancillería rusa.En sus palabras, la alianza está perdiendo gradualmente la poca racionalidad que le queda al utilizar a Ucrania como "campo de pruebas".Zajárova continuó que el bloque, junto con Ucrania, se prepara para desarrollar armas capaces de destruir bases aéreas rusas, incluso las ubicadas en el interior del país. Agregó que la imprudencia de la OTAN y Kiev da a las FFAA rusas motivos para intensificar el escrutinio sobre las empresas que producen armas utilizadas contra Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó un poco antes que los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con el país euroasiático. Añadió que Moscú está preparada para responder de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna.
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Kiev intensifica sus intentos de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, denuncia Zajárova
19:00 GMT 29.06.2026 (actualizado: 19:03 GMT 29.06.2026)
Ucrania está intensificando sus intentos de empujar a la OTAN a una confrontación armada directa con Rusia, en un intento por salvar su desesperada posición en el campo de batalla, destacó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.
"El régimen de Kiev está intensificando sus intentos de materializar su antiguo deseo de enfrentar a la OTAN con Rusia en un conflicto armado directo, con la falsa esperanza de paliar su desesperada situación en el campo de batalla, lo cual claramente entra en la categoría de fantasías irracionales", señaló la portavoz de la Cancillería rusa.
En sus palabras, la alianza está perdiendo gradualmente la poca racionalidad que le queda al utilizar a Ucrania como "campo de pruebas".
"El bloque del Atlántico Norte está perdiendo gradualmente la poca racionalidad que le queda y se adentra en una zona de alto riesgo, intentando exprimir al máximo a Ucrania en su papel, generosamente delegado pero en realidad poco envidiable, de 'campo de pruebas' para tecnologías militares y sistemas de combate existentes y futuros", afirmó la vocera.
Zajárova continuó que el bloque, junto con Ucrania, se prepara para desarrollar armas capaces de destruir bases aéreas rusas, incluso las ubicadas en el interior del país. Agregó que la imprudencia de la OTAN y Kiev da a las FFAA rusas motivos para intensificar el escrutinio sobre las empresas que producen armas utilizadas contra Rusia.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó un poco antes que los países de la OTAN están diciendo abiertamente que se están preparando para la guerra con el país euroasiático
. Añadió que Moscú está preparada para responder
de manera pronta y adecuada a cualquier amenaza externa e interna.