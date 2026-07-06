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El sistema educativo de China impulsa "una generación nativa de inteligencia artificial", dice un medio

El sistema educativo de China impulsa "una generación nativa de inteligencia artificial", dice un medio

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Un reporte del diario 'Global Times' explica cómo el sistema educativo del gigante asiático está impulsando activamente la formación de una "generación nativa... 06.07.2026, Sputnik Mundo

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El medio destaca un reciente foro en Pekín donde menores de 15 años exhibieron soluciones funcionales basadas en IA para resolver problemas reales, lo que, de acuerdo con los argumentos expuestos por Global Times, demuestra cómo el país asiático está cosechando los primeros resultados de su inversión a largo plazo en educación tecnológica y en el desarrollo de la próxima ola de innovadores.En el ámbito político, Global Times subraya que este avance está firmemente respaldado por directrices gubernamentales estratégicas emitidas por el Ministerio de Educación chino. La publicación detalla que, bajo el marco del 15.º Plan Quinquenal (2026-2030), el Consejo de Estado ha solicitado formalmente la integración de la enseñanza de la IA en todas las etapas escolares para fortalecer la alfabetización digital desde la infancia. De acuerdo al diario, estas normativas federales buscan no solo incentivar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar el rendimiento general, sino capacitar a los alumnos para dominar de manera profunda los fundamentos detrás de dicha tecnología.El medio ofrece ejemplos concretos de estas innovaciones, sosteniendo que las plataformas de IA generativa han reducido notablemente las barreras de entrada a la creatividad técnica. Entre los casos mencionados, se describe un videojuego en 3D adaptado para personas con movilidad reducida creado por un alumno de primaria, un asistente de maquillaje en tiempo real enfocado en mujeres con discapacidad visual y un sistema robótico de monitoreo fluvial automatizado. El periódico argumenta que estos proyectos ilustran cómo los estudiantes están canalizando la curiosidad individual hacia soluciones con un fuerte sentido de utilidad social e inclusión.Por otra parte, el Global Times enfatiza que estos casos no corresponden a prodigios aislados, sino a un esfuerzo masivo de alfabetización digital universal impulsado por las autoridades locales. De acuerdo con los datos recabados por el diario, ciudades como Cantón, Shenzhen y Shanghái han liderado la implementación obligatoria de asignaturas de IA, mientras que Pekín ya ha universalizado estas materias en más de 1.400 escuelas, alcanzando a 1,83 millones de alumnos. El informe resalta que el éxito de la escala radica en una infraestructura centralizada que provee recursos didácticos gratuitos y capacitación intensiva para que los docentes no tengan que diseñar los planes de estudio desde cero.La estrategia sistemática de China también ha captado la atención y el análisis a nivel internacional, según detalla la publicación al citar comentarios elogiosos de numerosos medios occidentales. El diario resalta que expertos extranjeros admiten la ventaja competitiva que Pekín otorga a sus estudiantes mediante agendas unificadas de las que carecen otros países con estructuras educativas descentralizadas.La nota incorpora además reflexiones de pedagogos locales para advertir que la enseñanza de la IA aún es un proceso en desarrollo que enfrenta desafíos conceptuales importantes. El medio recoge argumentos de investigadores educativos que alertan sobre el riesgo de una digitalización excesiva o rígida que pueda convertir a los alumnos en usuarios pasivos y dependientes de los sistemas automatizados. En ese sentido, la publicación coincide con los expertos escolares en que ninguna herramienta externa puede suplantar el desarrollo del pensamiento crítico y la resiliencia humana.

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