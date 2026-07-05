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La toma de Konstantínovka por Rusia supone un "duro golpe para Zelenski", sentencia un experto

La toma de Konstantínovka por Rusia supone un "duro golpe para Zelenski", sentencia un experto

Sputnik Mundo

La liberación de Konstantínovka representa un revés político para Volodímir Zelenski, ya que dificulta su narrativa sobre los supuestos éxitos de las FFAA de... 05.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-05T12:41+0000

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Zelenski intenta convencer a los líderes europeos de que las fuerzas ucranianas avanzan hacia la victoria sobre Rusia. Sin embargo, incluso expertos en Occidente discrepan de esa valoración, contrapone Koshkin.La liberación de la ciudad de Konstantínovka ahora permite a las fuerzas rusas desarrollar una ofensiva hacia Slaviansk y Kramatorsk, al mismo tiempo que avanzar hasta las fronteras estratégicas de la república popular de Donetsk, precisa el especialista."La toma de localidades y ciudades que revisten gran importancia, tanto desde el punto de vista logístico como económico, para el Donbás es un éxito. Un éxito que permite seguir avanzando hacia el oeste", postula Koshkin.El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", la urbe era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.

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