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La toma de Konstantínovka por Rusia supone un "duro golpe para Zelenski", sentencia un experto
La toma de Konstantínovka por Rusia supone un "duro golpe para Zelenski", sentencia un experto
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La liberación de Konstantínovka representa un revés político para Volodímir Zelenski, ya que dificulta su narrativa sobre los supuestos éxitos de las FFAA de... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Zelenski intenta convencer a los líderes europeos de que las fuerzas ucranianas avanzan hacia la victoria sobre Rusia. Sin embargo, incluso expertos en Occidente discrepan de esa valoración, contrapone Koshkin.La liberación de la ciudad de Konstantínovka ahora permite a las fuerzas rusas desarrollar una ofensiva hacia Slaviansk y Kramatorsk, al mismo tiempo que avanzar hasta las fronteras estratégicas de la república popular de Donetsk, precisa el especialista."La toma de localidades y ciudades que revisten gran importancia, tanto desde el punto de vista logístico como económico, para el Donbás es un éxito. Un éxito que permite seguir avanzando hacia el oeste", postula Koshkin.El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", la urbe era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.
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La toma de Konstantínovka por Rusia supone un "duro golpe para Zelenski", sentencia un experto

12:41 GMT 05.07.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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La liberación de Konstantínovka representa un revés político para Volodímir Zelenski, ya que dificulta su narrativa sobre los supuestos éxitos de las FFAA de Ucrania ante sus aliados europeos, comparte con Sputnik el veterano académico ruso especializado en asuntos militares e internacionales, Andréi Koshkin.
Zelenski intenta convencer a los líderes europeos de que las fuerzas ucranianas avanzan hacia la victoria sobre Rusia. Sin embargo, incluso expertos en Occidente discrepan de esa valoración, contrapone Koshkin.

"[Zelenski] busca mantenerse constantemente como vencedor en el terreno informativo y político. De lo contrario, no recibirá los recursos que le permiten continuar con las hostilidades. La caída de Konstantínovka supone un duro golpe para Zelenski y le gustaría que nadie se enterara de ello", apunta.

La liberación de la ciudad de Konstantínovka ahora permite a las fuerzas rusas desarrollar una ofensiva hacia Slaviansk y Kramatorsk, al mismo tiempo que avanzar hasta las fronteras estratégicas de la república popular de Donetsk, precisa el especialista.
"La toma de localidades y ciudades que revisten gran importancia, tanto desde el punto de vista logístico como económico, para el Donbás es un éxito. Un éxito que permite seguir avanzando hacia el oeste", postula Koshkin.
Un ejercicio de entrenamiento de combate de los tanquistas del 25.º Ejército del grupo de fuerzas ruso Oeste en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
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La Defensa rusa detalla la liberación de Konstantínovka y la magnitud de las pérdidas ucranianas
ayer, 10:11 GMT
El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.
Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", la urbe era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.
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