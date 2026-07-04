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Rusia repele un ataque combinado con misiles lanzado por Ucrania tras su fracaso en Konstantínovka
Rusia repele un ataque combinado con misiles lanzado por Ucrania tras su fracaso en Konstantínovka
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En la noche del 3 al 4 de julio de 2026, Kiev intentó llevar a cabo un ataque combinado contra el territorio ruso empleando misiles Flamingo, sistemas... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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"El intento de [Volodímir] Zelenski de desviar la atención de la población ucraniana y de sus patrocinadores extranjeros de las consecuencias del golpe ruso del 2 de julio de 2026 contra instalaciones militares en los alrededores de Kiev, así como del fracaso de la defensa de las FFAA de Ucrania en Konstantínovka, fue frustrado por las fuerzas rusas", apuntan.La defensa antiaérea rusa derribó más de 500 objetivos aéreos, entre ellos 10 misiles Flamingo, precisan desde el ministerio. Solo en junio, las tropas rusas derribaron cerca de 13.000 objetivos aéreos sobre Rusia, cuya fabricación y apoyo a su lanzamiento corren a cargo de la mayoría de los países europeos, incluido el Reino Unido, agregan.De este modo, el intento de Zelenski de causar daños a instalaciones civiles en Rusia "no quedará sin la correspondiente respuesta", subrayan desde el organismo castrense.Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva, que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
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Rusia repele un ataque combinado con misiles lanzado por Ucrania tras su fracaso en Konstantínovka
13:57 GMT 04.07.2026 (actualizado: 14:15 GMT 04.07.2026)
En la noche del 3 al 4 de julio de 2026, Kiev intentó llevar a cabo un ataque combinado contra el territorio ruso empleando misiles Flamingo, sistemas lanzacohetes múltiples Himars de fabricación estadounidense y drones, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"El intento de [Volodímir] Zelenski de desviar la atención de la población ucraniana y de sus patrocinadores extranjeros de las consecuencias del golpe ruso del 2 de julio de 2026 contra instalaciones militares
en los alrededores de Kiev, así como del fracaso de la defensa de las FFAA de Ucrania en Konstantínovka
, fue frustrado por las fuerzas rusas", apuntan.
La defensa antiaérea rusa derribó más de 500 objetivos aéreos, entre ellos 10 misiles Flamingo, precisan desde el ministerio. Solo en junio, las tropas rusas derribaron cerca de 13.000 objetivos aéreos sobre Rusia, cuya fabricación y apoyo a su lanzamiento corren a cargo de la mayoría de los países europeos, incluido el Reino Unido, agregan.
De este modo, el intento de Zelenski de causar daños a instalaciones civiles en Rusia "no quedará sin la correspondiente respuesta", subrayan desde el organismo castrense.
Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva, que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.
Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
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