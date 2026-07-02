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Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano
Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano
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Durante un ataque masivo de represalia, el ejército ruso atacó una planta en Kiev que produce sistemas de guiado para los misiles Flamingo y Fire Point... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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Los productos de la compañía impactan directamente en las capacidades de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y en su capacidad para contrarrestar los sistemas de defensa aérea, señaló el departamento.Entre otros objetivos alcanzados figuran:
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Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano

07:12 GMT 02.07.2026 (actualizado: 07:16 GMT 02.07.2026)
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Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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Durante un ataque masivo de represalia, el ejército ruso atacó una planta en Kiev que produce sistemas de guiado para los misiles Flamingo y Fire Point, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En Kiev, las siguientes empresas se vieron afectadas: Radioniks LLC, fabricante de componentes y ensamblajes para la industria electrónica, una instalación clave de investigación y producción que fabrica sistemas de guiado para los misiles de crucero terrestres de largo alcance Flamingo, los misiles táctico-operacionales Fire Point-7 y -9, los misiles guiados Neptune-MD y los misiles tierra-aire del proyecto Clone", reza el comunicado.
Los productos de la compañía impactan directamente en las capacidades de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y en su capacidad para contrarrestar los sistemas de defensa aérea, señaló el departamento.
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Internacional
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Entre otros objetivos alcanzados figuran:
Una instalación industrial que producía y almacenaba el sistema de guerra radioelectrónica Lima.
Estaciones de distribución de gas en Kiev y la región de Kiev que abastecen a empresas de la industria de defensa ucraniana.
Una planta de ensamblaje y componentes de misiles en Kiev que produce y moderniza miras para vehículos blindados ucranianos y componentes para vehículos aéreos no tripulados.
Un almacén de combustible y lubricantes que suministra diésel a la guarnición de Kiev.
Un centro de transporte y logística que almacenaba drones, sus ojivas, municiones y componentes de vehículos.
La planta de ensamblaje de componentes electrónicos Atlon Avia en Kiev, proveedora del dron Lyuty para las FFAA ucranianas.
La planta de ensamblaje de aeronaves Antonov y la planta de radio de Kiev.
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