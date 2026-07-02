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Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano

Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano

Sputnik Mundo

Durante un ataque masivo de represalia, el ejército ruso atacó una planta en Kiev que produce sistemas de guiado para los misiles Flamingo y Fire Point... 02.07.2026, Sputnik Mundo

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Los productos de la compañía impactan directamente en las capacidades de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y en su capacidad para contrarrestar los sistemas de defensa aérea, señaló el departamento.Entre otros objetivos alcanzados figuran:

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