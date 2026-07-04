Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260704/putin-felicita-a-trump-por-el-250-aniversario-de-la-independencia-de-estados-unidos-1174168545.html
Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos
Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos
Sputnik Mundo
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a su par de EEUU, Donald Trump, con motivo del 250.º aniversario de la independencia de su Estado... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T07:04+0000
2026-07-04T07:04+0000
internacional
política
vladímir putin
donald trump
eeuu
moscú
washington
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/04/1174168385_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_261972b360879cee0ad2994ec7d99ce7.jpg
Asimismo, recalcó que el establecimiento de vínculos constructivos entre Moscú y Washington responde a los intereses no solo de nuestros pueblos, sino también de toda la comunidad internacional.Además, señaló que Rusia y EEUU tienen una responsabilidad especial a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global."Te deseo a ti, Donald, y a tus prójimos salud, bienestar y éxitos, y a todos los ciudadanos estadounidenses, felicidad y prosperidad", concluyó.
https://noticiaslatam.lat/20260702/eeuu-asume-una-carga-desproporcionada-en-la-otan-considera-trump-1174143253.html
eeuu
moscú
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/04/1174168385_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_8bbed460da6c33577122c4697a1d6422.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, vladímir putin, donald trump, eeuu, moscú, washington, rusia
política, vladímir putin, donald trump, eeuu, moscú, washington, rusia

Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos

07:04 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Gavriil Grigorov, Evan VucciLos presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump
Los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Gavriil Grigorov, Evan Vucci
Síguenos en
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a su par de EEUU, Donald Trump, con motivo del 250.º aniversario de la independencia de su Estado que se celebra este 4 de julio. El mandatario ruso le deseó a la nación del país norteamericano prosperidad y destacó la importancia de relaciones bilaterales entre Moscú y Washington.
"Estimado señor presidente, querido Donald [Trump], acepte mis sinceras felicitaciones con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos de América", se desprende del mensaje de felicitación oficial.
Asimismo, recalcó que el establecimiento de vínculos constructivos entre Moscú y Washington responde a los intereses no solo de nuestros pueblos, sino también de toda la comunidad internacional.
Además, señaló que Rusia y EEUU tienen una responsabilidad especial a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global.
"Te deseo a ti, Donald, y a tus prójimos salud, bienestar y éxitos, y a todos los ciudadanos estadounidenses, felicidad y prosperidad", concluyó.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
Defensa
EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump
2 de julio, 17:34 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала