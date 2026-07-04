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Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos

Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a su par de EEUU, Donald Trump, con motivo del 250.º aniversario de la independencia de su Estado... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, recalcó que el establecimiento de vínculos constructivos entre Moscú y Washington responde a los intereses no solo de nuestros pueblos, sino también de toda la comunidad internacional.Además, señaló que Rusia y EEUU tienen una responsabilidad especial a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global."Te deseo a ti, Donald, y a tus prójimos salud, bienestar y éxitos, y a todos los ciudadanos estadounidenses, felicidad y prosperidad", concluyó.

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