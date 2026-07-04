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Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a su par de EEUU, Donald Trump, con motivo del 250.º aniversario de la independencia de su Estado... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, recalcó que el establecimiento de vínculos constructivos entre Moscú y Washington responde a los intereses no solo de nuestros pueblos, sino también de toda la comunidad internacional.Además, señaló que Rusia y EEUU tienen una responsabilidad especial a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global."Te deseo a ti, Donald, y a tus prójimos salud, bienestar y éxitos, y a todos los ciudadanos estadounidenses, felicidad y prosperidad", concluyó.
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Putin felicita a Trump por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a su par de EEUU, Donald Trump, con motivo del 250.º aniversario de la independencia de su Estado que se celebra este 4 de julio. El mandatario ruso le deseó a la nación del país norteamericano prosperidad y destacó la importancia de relaciones bilaterales entre Moscú y Washington.
"Estimado señor presidente, querido Donald [Trump], acepte mis sinceras felicitaciones con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos de América", se desprende del mensaje de felicitación oficial.
Asimismo, recalcó que el establecimiento de vínculos constructivos entre Moscú y Washington responde a los intereses no solo de nuestros pueblos, sino también de toda la comunidad internacional.
Además, señaló que Rusia y EEUU tienen una responsabilidad especial a la hora de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala global.
"Te deseo a ti, Donald, y a tus prójimos salud, bienestar y éxitos, y a todos los ciudadanos estadounidenses, felicidad y prosperidad", concluyó.