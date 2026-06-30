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"Quienes controlan la FIFA son eurocentristas y clasistas": el Mundial nunca había sido tan lucrativo

"Quienes controlan la FIFA son eurocentristas y clasistas": el Mundial nunca había sido tan lucrativo

Sputnik Mundo

La cúpula que controla la FIFA es 'eurocentrista y racista', pues casi no admite entre sus miembros a países del Sur Global de diferentes latitudes. Y si a eso... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Gradualmente, el aficionado de a pie ha dejado de ser el centro de atención principal en el fútbol. Aparte de los precios de los boletos, que rondan los miles de dólares incluso en los peores asientos, ahora los estadios están llenos de influencers invitados por marcas que la FIFA considera vehículos ideales para transmitir su mensaje a aficionados de alto poder adquisitivo que no necesariamente siempre han conformado el público masivo que tradicionalmente sigue a este deporte, el más popular del mundo. Así lo dice en entrevista con Sputnik Javier Salinas, experto en Estrategia de Negocios en Fútbol y director general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, quien no tiene dudas de que este cambio de enfoque se debe, entre otras cosas, a que los países sede ya no son quienes organizan el Mundial, sino la FIFA misma. Por lo tanto, señala, todo se hace ahora bajo los parámetros, reglas y deseos del organismo dirigido por Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que más ha mercantilizado el fútbol al llevar los tentáculos del marketing futbolero a prácticamente todo el mundo. En ese sentido, destaca que, anteriormente, los gobiernos de las naciones sede eran los organizadores de casi todo: desde la logística y la operación de los estadios hasta la mercadotecnia y los planes de inversión. La FIFA, dice, solo daba su visto bueno. "En México 1986, los boletos para los estadios se imprimieron en un taller de Iztapalapa [una zona popular del oriente de la capital mexicana]", ejemplifica Salinas. "Una visión eurocentrista e hipercomercializada del fútbol"Lo que sorprende es la poca visión de la FIFA a pesar de que el deporte que rige históricamente ha sido abrazado por las clases populares, al punto de que existen identidades obreras, ideológicas y políticas en torno a un club, apunta el experto. "Creo que hoy vivimos una exageración [en el marketing que hace la FIFA] porque no refleja al aficionado que, por ejemplo, paga cada domingo para ver la liga mexicana de fútbol (...) Creo que el exceso de mercadotecnia puede llevar a que el fútbol pierda algo que costó muchos años: arraigarlo como un lenguaje universal y un punto de encuentro para los países", asegura.Según él, la organización de Infantino debió haber repartido muchísimos boletos a precios económicos para que el fútbol no pierda ese cariz de barrio que tanto lo caracteriza. Y esto se debe, dice, a que las élites que controlan la FIFA sencillamente no han volteado hacia afuera ni hacia abajo. Sin embargo, acota el experto en marketing deportivo, a Infantino y su camarilla se les ha olvidado que "el fútbol no es un producto tradicional, sino un producto emocional". Por ello, considera un error que una autoridad le quite a los aficionados de toda la vida ese producto que les ha significado tanto emocionalmente, para luego entregarlo a un público que valida igual un partido de fútbol que un automóvil o un aceite de cocina. "El Mundial más alineado con el gran capital"Aunque muchos mexicanos desean ver a su Selección en el partido de dieciseisavos de final contra Ecuador, la realidad es que pocos, muy pocos, tendrán el privilegio de hacerlo. Con precios oficiales que oscilan entre los 64.000 y los casi 200.000 pesos (entre 3.660 y 11.400 dólares), los partidos de la Copa del Mundo se han convertido en un objeto exclusivo de deseo.Sin embargo, pese a todo lo anterior, la gente se ha apropiado del fútbol en su manera, sobre todo en México, ya que en EEUU y Canadá este deporte en realidad tiene bajos índices de popularidad. "Hay dos pelotas: la del fútbol corporativo y los grandes intereses económicos, ese que está al servicio de los bloques políticos, y la del fútbol popular, ese que está del lado de las aficiones y las representaciones nacionales, y que genera alegrías o tristezas pero siempre es recibida con buena cara. Ese Mundial de lo popular me parece que sigue impoluto, a tal grado que las masas han ocupado el espacio público y no han renunciado a su derecho de disfrutar del fútbol", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260509/la-fifa-es-un-suprapoder-que-debe-devolver-el-futbol-al-pueblo-1173389309.html

https://noticiaslatam.lat/20260606/un-mundial-elitista-el-fervor-mexicano-por-el-futbol-ya-es-cosa-de-unos-cuantos-1173707984.html

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