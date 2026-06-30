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"El fútbol siempre ha sido político": el encuentro entre México y Ecuador va más allá de la cancha

"El fútbol siempre ha sido político": el encuentro entre México y Ecuador va más allá de la cancha

Sputnik Mundo

Las selecciones de México y Ecuador se enfrentarán por el pase a los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. El partido, que se disputará en el Estado... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Desde los primeros meses de 2024, los países latinoamericanos rompieron sus relaciones diplomáticas luego de que elementos policiales de Ecuador irrumpieran en la Embajada mexicana en Quito, un acto violatorio del artículo 22 de la Convención de Viena de 1961 que prohíbe el ingreso de agentes nacionales sin consentimiento de la embajada. La relación ríspida entre Ecuador y México comenzó con la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia del país sudamericano y el 5 de abril del 2024, la Policía Nacional de la nación sudamericana ingresó por la fuerza a las oficinas de representación mexicanas para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien previamente había solicitado asilo político al Gobierno del entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador.Tras los hechos, en donde incluso diplomáticos mexicanos resultaron lesionados, se inició el procedimiento por parte del Estado mexicano para interponer una denuncia contra el Gobierno de Noboa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Y aunque el asalto a la Embajada de México en Quito fue condenado por decenas de países alrededor del mundo, la mayoría de los ecuatorianos apoyó la decisión tomada por el Gobierno de Noboa, según una encuesta de la consultora Perfiles de Opinión, que apuntó que el 60% de los ecuatorianos consideró que la intervención de las fuerzas del orden en la embajada mexicana fue un acto de justicia.Los ánimos entre los países se volvieron a calentar cuando en 2025, Ecuador tomó la decisión unilateral de imponer aranceles a México, a pesar de que su comercio es mínimo. Más allá de la cancha "Por supuesto que el fútbol es político", sentencia en charla con Sputnik el analista político Alberto Guerrero Baena. Sin embargo, en el caso de México y Ecuador el tema, analiza, es más bien una rivalidad alentada principalmente desde un contexto mediático. Aunque no hay una relación diplomática entre ambas naciones, lo cierto es que en México pocas personas dan importancia al tema. Y es que fue en estas plataformas en donde hizo un llamado para que los mexicanos acudieran a las afueras del hotel en donde se hospedó la selección ecuatoriana en la capital mexicana durante la noche, esto para llevarles "una serenata". Tras ese hecho, la selección del país sudamericano presentó una queja por los ruidos emitidos previo al partido.No obstante, expone, estas prácticas son comunes en otras naciones de América Latina en donde sí existe una rivalidad exacerbada entre país como Brasil y Argentina, o Argentina y Chile. "Esto, en México, nunca lo habíamos experimentado (...). Pero no creo que sea por un tema político meramente, sino ciertas narrativas que tienen algunos influencers, en donde se exalta esta rivalidad", ahonda Guerrero Baena.México se aleja de la narrativa, pero Noboa la alienta El doctor en Ciencia Política Hugo Garciamarín agrega en charla para este medio que el discurso de la rivalidad entre México y Ecuador, es alentado de forma institucional solamente del lado del país sudamericano. "Claudia Sheinbaum, hay que reconocerlo —aunque me parece que es por una inercia histórica— se ha apropiado poco de la Selección mexicana. No ha habido un recurso institucional más allá de ver los partidos (...), esto como una cuestión institucional, pero no de apropiación más allá de lo que implica el fútbol", indica. Sin embargo, en el caso de Daniel Noboa, apunta, la situación es distinta, dado que el mandatario ecuatoriano sí ha hecho uso institucional del soccer. Pese a ello, Garciamarín considera que históricamente no ha habido una mala relación entre México y Ecuador a nivel fútbol, como sí la hay entre México y Estados Unidos, por ejemplo, en donde también los temas políticos salen a relucir más allá del terreno de juego.

https://noticiaslatam.lat/20240412/ecuador-y-mexico-la-relacion-diplomatica-se-rompio-pero-el-vinculo-entre-los-pueblos-es-fuerte-1149639347.html

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