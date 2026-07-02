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El golpe de represalia ruso en Kiev fue "el de mayor magnitud", confirma el alcalde de la ciudad

El golpe de represalia ruso en Kiev fue "el de mayor magnitud", confirma el alcalde de la ciudad

Sputnik Mundo

El ataque de represalia a gran escala contra instalaciones militares y relacionadas con ellas en la capital ucraniana, del que informó previamente la Defensa... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T11:49+0000

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El Ministerio de Defensa de Rusia informó con anterioridad que los ataques durante la noche del 1 al 2 de julio se dirigieron exclusivamente contra instalaciones militares y paramilitares en la capital ucraniana y sus alrededores. Entre otros objetivos, fue alcanzada la planta en Kiev que produce sistemas de guiado para los misiles Flamingo y Fire Point, se desprende del comunicado del ente castrense.Asimismo, de acuerdo con el último informe de la Defensa, las tropas rusas están terminando de despejar la localidad de Konstantínovka de las unidades ucranianas aisladas y dispersas.Esa localidad se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nudo ferroviario de tránsito.Después de ello, la ciudad fue convertida en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas. Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de la república.

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