Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260702/el-golpe-de-represalia-ruso-en-kiev-fue-el-de-mayor-magnitud-confirma-el-alcalde-de-la-ciudad-1174138215.html
El golpe de represalia ruso en Kiev fue "el de mayor magnitud", confirma el alcalde de la ciudad
El golpe de represalia ruso en Kiev fue "el de mayor magnitud", confirma el alcalde de la ciudad
Sputnik Mundo
El ataque de represalia a gran escala contra instalaciones militares y relacionadas con ellas en la capital ucraniana, del que informó previamente la Defensa... 02.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-02T11:49+0000
2026-07-02T11:49+0000
defensa
vitali klichkó
kiev
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174138741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f3fd1256e03d175323a088e90bbf101.jpg
El Ministerio de Defensa de Rusia informó con anterioridad que los ataques durante la noche del 1 al 2 de julio se dirigieron exclusivamente contra instalaciones militares y paramilitares en la capital ucraniana y sus alrededores. Entre otros objetivos, fue alcanzada la planta en Kiev que produce sistemas de guiado para los misiles Flamingo y Fire Point, se desprende del comunicado del ente castrense.Asimismo, de acuerdo con el último informe de la Defensa, las tropas rusas están terminando de despejar la localidad de Konstantínovka de las unidades ucranianas aisladas y dispersas.Esa localidad se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nudo ferroviario de tránsito.Después de ello, la ciudad fue convertida en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas. Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de la república.
https://noticiaslatam.lat/20260702/rusia-lanza-un-ataque-de-represalia-contra-las-instalaciones-del-complejo-militar-industrial-1174136557.html
kiev
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174138741_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_943636623cdb7d18503dc0a03d2c8c58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vitali klichkó, kiev, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto
vitali klichkó, kiev, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto

El golpe de represalia ruso en Kiev fue "el de mayor magnitud", confirma el alcalde de la ciudad

11:49 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyRusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev
Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Síguenos en
El ataque de represalia a gran escala contra instalaciones militares y relacionadas con ellas en la capital ucraniana, del que informó previamente la Defensa de Rusia, fue el más intenso, afirmó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.
"El ataque más intenso (...) La capital fue golpeada con misiles balísticos, misiles de crucero y drones", escribió Klichkó en las redes sociales.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó con anterioridad que los ataques durante la noche del 1 al 2 de julio se dirigieron exclusivamente contra instalaciones militares y paramilitares en la capital ucraniana y sus alrededores.
Entre otros objetivos, fue alcanzada la planta en Kiev que produce sistemas de guiado para los misiles Flamingo y Fire Point, se desprende del comunicado del ente castrense.
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
Defensa
Rusia lanza un ataque de represalia contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano
07:12 GMT
Asimismo, de acuerdo con el último informe de la Defensa, las tropas rusas están terminando de despejar la localidad de Konstantínovka de las unidades ucranianas aisladas y dispersas.
Esa localidad se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nudo ferroviario de tránsito.
Después de ello, la ciudad fue convertida en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas. Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de la república.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала