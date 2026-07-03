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Ucrania bombardea un mercado en la región de Zaporozhie causando muertos y heridos | Video
Ucrania bombardea un mercado en la región de Zaporozhie causando muertos y heridos | Video
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Al menos 5 civiles murieron y 18 resultaron heridos luego de que drones ucranianos impactaran contra un mercado en la ciudad de Tokmak, en la región de... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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Las FFAA de Ucrania "continuaron atacando a quienes acudieron en ayuda de los afectados, impidiéndoles evacuar a las personas a los centros médicos y descargando sobre ellos su impotente ira por sus propios fracasos militares", subrayó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.De acuerdo con la vocera, el golpe al concurrido mercado fue deliberado, lo que constituye "un atroz crimen de guerra del régimen nazi de [Volodímir] Zelenski, que desató, con la aprobación tácita de sus patrocinadores occidentales, una guerra sangrienta contra las mujeres, ancianos y niños indefensos".La alta diplomática agregó que las autoridades judiciales rusas califican el hecho como un "atentado terrorista" y exhortó a la comunidad internacional y a la prensa independiente a evaluar con imparcialidad "este ataque bárbaro de las FFAA de Ucrania contra civiles"."Ignorar esto, al igual que todas las demás atrocidades inhumanas de Kiev, significaría dar el visto bueno a sus acciones y una carta blanca para que continúen", advirtió Zajárova.El 3 de julio, el gobernador de la región de Zaporozhie, Evgueni Balitski, comunicó que un dron ucraniano alcanzó el mercado municipal de Tokmak, dejando un saldo de 5 muertos y 18 civiles heridos. Más tarde, el funcionario agregó que el ataque contra la ciudad continuó incluso después del golpe contra el mercado.La víspera, el gobernador denunció la muerte de dos trabajadores del sector energético en la región a raíz de los ataques de Kiev, y a finales de junio confirmó que los ucranianos habían incendiado con drones los cultivos de granos en los campos del sur de la región.
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Ucrania bombardea un mercado en la región de Zaporozhie causando muertos y heridos | Video
Al menos 5 civiles murieron y 18 resultaron heridos luego de que drones ucranianos impactaran contra un mercado en la ciudad de Tokmak, en la región de Zaporozhie, informó el gobernador Evgueni Balitski. Moscú calificó el acto como crimen de guerra, subrayando que las tropas de Kiev atacaron incluso a quienes se dirigían a socorrer a los heridos.
Las FFAA de Ucrania "continuaron atacando a quienes acudieron en ayuda de los afectados, impidiéndoles evacuar a las personas a los centros médicos y descargando sobre ellos su impotente ira por sus propios fracasos militares
", subrayó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
De acuerdo con la vocera, el golpe al concurrido mercado fue deliberado, lo que constituye "un atroz crimen de guerra del régimen nazi de [Volodímir] Zelenski, que desató, con la aprobación tácita de sus patrocinadores occidentales, una guerra sangrienta contra las mujeres, ancianos y niños indefensos".
La alta diplomática agregó que las autoridades judiciales rusas califican el hecho como un "atentado terrorista" y exhortó a la comunidad internacional y a la prensa independiente a evaluar con imparcialidad "este ataque bárbaro de las FFAA de Ucrania contra civiles".
"Ignorar esto, al igual que todas las demás atrocidades inhumanas de Kiev
, significaría dar el visto bueno a sus acciones y una carta blanca para que continúen", advirtió Zajárova.
El 3 de julio, el gobernador de la región de Zaporozhie, Evgueni Balitski, comunicó que un dron ucraniano alcanzó el mercado municipal de Tokmak, dejando un saldo de 5 muertos y 18 civiles heridos. Más tarde, el funcionario agregó que el ataque contra la ciudad continuó incluso después del golpe contra el mercado.
La víspera, el gobernador denunció la muerte de dos trabajadores del sector energético en la región a raíz de los ataques de Kiev, y a finales de junio confirmó que los ucranianos habían incendiado con drones los cultivos de granos en los campos del sur de la región.