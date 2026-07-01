Rusia libera 2 localidades y registra 1.300 bajas ucranianas en un día de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las tropas rusas tomaron bajo control las localidades de Ukraínskoye, en la región de Járkov, y Kopaní, en la región de Zaporozhie, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Durante la jornada, Kiev perdió unos 1.310 militares.
"Como resultado de las acciones activas y decisivas, las unidades del grupo de tropas Norte establecieron control sobre la localidad de Ukraínskoye en la región de Járkov", señala el comunicado.
Por su parte, los combatientes del grupo de tropas Este "continuaron su avance en profundidad de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Kopaní en la región de Zaporozhie".
En las últimas 24 horas, en la línea de operaciones de los grupos Norte y Este, las bajas enemigas se situaron en hasta 200 y 460 soldados, respectivamente. A ellas se suman hasta 300 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, hasta 210 en la del grupo Sur, hasta 200 en la del grupo Oeste y hasta 60 causadas por el grupo Dniéper.
Mientras tanto, las FFAA de Rusia alcanzaron 16 vehículos blindados de combate, incluidos un М111 y cinco HMMWV de fabricación estadounidense, 13 piezas de artillería, incluido un Paladin producido en EEUU, un lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata, un radar de contrabatería RADA de fabricación israelí.
La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas aéreas guiadas, un misil táctico de largo alcance y derribó 502 drones.
Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible, energía y transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, un taller para la producción de motores para misiles Neptun y su lugar de almacenamiento, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible, energía y transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, un taller para la producción de motores para misiles Neptun y su lugar de almacenamiento, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación militar especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 172.573 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 29.985 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.751 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.585 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.333 vehículos militares especiales.