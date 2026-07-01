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Rusia libera 2 localidades y registra 1.300 bajas ucranianas en un día de combates

Rusia libera 2 localidades y registra 1.300 bajas ucranianas en un día de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas tomaron bajo control las localidades de Ukraínskoye, en la región de Járkov, y Kopaní, en la región de Zaporozhie, informaron desde el... 01.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-01T13:31+0000

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Por su parte, los combatientes del grupo de tropas Este "continuaron su avance en profundidad de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Kopaní en la región de Zaporozhie".En las últimas 24 horas, en la línea de operaciones de los grupos Norte y Este, las bajas enemigas se situaron en hasta 200 y 460 soldados, respectivamente. A ellas se suman hasta 300 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, hasta 210 en la del grupo Sur, hasta 200 en la del grupo Oeste y hasta 60 causadas por el grupo Dniéper.Mientras tanto, las FFAA de Rusia alcanzaron 16 vehículos blindados de combate, incluidos un М111 y cinco HMMWV de fabricación estadounidense, 13 piezas de artillería, incluido un Paladin producido en EEUU, un lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata, un radar de contrabatería RADA de fabricación israelí.La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas aéreas guiadas, un misil táctico de largo alcance y derribó 502 drones.Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible, energía y transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, un taller para la producción de motores para misiles Neptun y su lugar de almacenamiento, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.

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