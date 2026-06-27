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Ucrania ataca un museo en el sur de Rusia y deja más de una decena de heridos

Ucrania ataca un museo en el sur de Rusia y deja más de una decena de heridos

Sputnik Mundo

Al menos 12 personas sufrieron lesiones después de que un dron ucraniano atacara el complejo museístico Alturas de Sambék, en la región rusa de Rostov, informó... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T12:09+0000

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Precisó que 10 de las 12 personas fueron hospitalizadas tras el golpe contra el edificio principal de este museo, dedicado a los soldados soviéticos que en 1943 libraron aquí encarnizados combates para liberar esta región de las tropas de la Alemania nazi.No es la primera vez que Ucrania ataca indiscriminadamente objetivos civiles, incluidos los de carácter histórico-cultural, en el territorio ruso.El 10 de junio, Kiev golpeó el Museo de la Defensa de Sebastopol en Crimea, provocando un incendio en el edificio. Como consecuencia de aquel ataque, sufrió daños, en particular, una obra pintada por Franz Roubaud y dedicada a la defensa rusa de Sebastopol frente a las tropas anglo-franco-turco-italianas en 1854-1855.

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