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Ucrania ataca un museo en el sur de Rusia y deja más de una decena de heridos
Ucrania ataca un museo en el sur de Rusia y deja más de una decena de heridos
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Al menos 12 personas sufrieron lesiones después de que un dron ucraniano atacara el complejo museístico Alturas de Sambék, en la región rusa de Rostov, informó... 27.06.2026, Sputnik Mundo
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Precisó que 10 de las 12 personas fueron hospitalizadas tras el golpe contra el edificio principal de este museo, dedicado a los soldados soviéticos que en 1943 libraron aquí encarnizados combates para liberar esta región de las tropas de la Alemania nazi.No es la primera vez que Ucrania ataca indiscriminadamente objetivos civiles, incluidos los de carácter histórico-cultural, en el territorio ruso.El 10 de junio, Kiev golpeó el Museo de la Defensa de Sebastopol en Crimea, provocando un incendio en el edificio. Como consecuencia de aquel ataque, sufrió daños, en particular, una obra pintada por Franz Roubaud y dedicada a la defensa rusa de Sebastopol frente a las tropas anglo-franco-turco-italianas en 1854-1855.
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Ucrania ataca un museo en el sur de Rusia y deja más de una decena de heridos

12:09 GMT 27.06.2026
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El complejo museístico Alturas de Sambék - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
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Al menos 12 personas sufrieron lesiones después de que un dron ucraniano atacara el complejo museístico Alturas de Sambék, en la región rusa de Rostov, informó el gobernador, Yuri Sliúsar.
"Es un acto de especial cinismo por parte de las FFAA de Ucrania. El enemigo ha atacado lo más preciado, nuestro monumento (...) erigido en memoria de la hazaña de los soldados soviéticos", escribió en las redes sociales.
Precisó que 10 de las 12 personas fueron hospitalizadas tras el golpe contra el edificio principal de este museo, dedicado a los soldados soviéticos que en 1943 libraron aquí encarnizados combates para liberar esta región de las tropas de la Alemania nazi.
No es la primera vez que Ucrania ataca indiscriminadamente objetivos civiles, incluidos los de carácter histórico-cultural, en el territorio ruso.
El 10 de junio, Kiev golpeó el Museo de la Defensa de Sebastopol en Crimea, provocando un incendio en el edificio. Como consecuencia de aquel ataque, sufrió daños, en particular, una obra pintada por Franz Roubaud y dedicada a la defensa rusa de Sebastopol frente a las tropas anglo-franco-turco-italianas en 1854-1855.
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