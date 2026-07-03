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Rusia destruye 2 cazas MiG-29 y libera 11 localidades en una semana de combates
Rusia destruye 2 cazas MiG-29 y libera 11 localidades en una semana de combates
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Las FFAA rusas liberaron 11 localidades y derribaron 3.871 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso liberó las localidades de Ukraínskoye, en la región de Járkov, Malínovka, Piskunovka, en la república popular de Donetsk, Novoskelevátoye, Pisantsí, Bogodárovka, Alexándrovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como Novosiólovka, Róvnoye, Lesnoye y Kopaní, en la región de Zaporozhie.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 5 combinados contra Ucrania.Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte, así como centros logísticos, utilizados por las tropas de Kiev, aeródromos militares, lugares de almacenamiento de lanchas no tripuladas, depósitos de municiones y combustible, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.160 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 1.490 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.405 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.140 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 425 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.485 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 72 bombas con kits de guiado y planeo, un misil táctico de largo alcance, tres misiles Flamingo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 3.871 drones.Las tropas rusas destruyeron dos cazas MiG-29 ucranianos.Asimismo, las FFAA de Rusia, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, abatieron a más de 200 soldados ucranianos y alcanzaron 50 unidades de material bélico de Ucrania.En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las fuerzas rusas eliminaron a más de 535 soldados de Kiev y destruyeron más de 350 unidades de material militar ucraniano.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia destruye 2 cazas MiG-29 y libera 11 localidades en una semana de combates
Las FFAA rusas liberaron 11 localidades y derribaron 3.871 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 10.105 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército ruso liberó las localidades de Ukraínskoye, en la región de Járkov, Malínovka, Piskunovka, en la república popular de Donetsk, Novoskelevátoye, Pisantsí, Bogodárovka, Alexándrovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como Novosiólovka, Róvnoye, Lesnoye y Kopaní, en la región de Zaporozhie.
En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo y 5 combinados contra Ucrania.
Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte, así como centros logísticos, utilizados por las tropas de Kiev, aeródromos militares, lugares de almacenamiento de lanchas no tripuladas, depósitos de municiones y combustible, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios.
Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.160 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 1.490 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.405 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.140 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 425 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.485 militares.
La defensa antiaérea rusa interceptó 72 bombas con kits de guiado y planeo, un misil táctico de largo alcance, tres misiles Flamingo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 3.871 drones.
Asimismo, las FFAA de Rusia, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, abatieron a más de 200 soldados ucranianos y alcanzaron 50 unidades de material bélico de Ucrania.
En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las fuerzas rusas eliminaron a más de 535 soldados de Kiev y destruyeron más de 350 unidades de material militar ucraniano.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 173.520 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 30.014 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.751 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.624 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.543 vehículos militares especiales.
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