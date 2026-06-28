https://noticiaslatam.lat/20260628/fuerzas-rusas-toman-control-de-2-localidades-y-derriban-2-cazas-mig-29-ucranianos-en-un-dia-de-1174084390.html

Fuerzas rusas toman control de 2 localidades y derriban 2 cazas MiG-29 ucranianos en un día de combates

Fuerzas rusas toman control de 2 localidades y derriban 2 cazas MiG-29 ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control de la localidad de Písantsi, ubicada en la región de Dnepropetrovsk, y la de Novosiólovka, en la... 28.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-28T11:21+0000

2026-06-28T11:21+0000

2026-06-28T11:21+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/03/1156605336_0:82:3015:1779_1920x0_80_0_0_841c5d88a6215fc8b74b9101128740c8.jpg

Desde el ente castrense subrayaron que la toma de Písantsi debilita significativamente la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania y abre la posibilidad de ampliar la zona de control del Ejército ruso en la región.En cuanto a Novosiólovka, sostuvo que su toma permite al grupo de tropas Este intensificar la presión sobre las defensas de las fuerzas ucranianas y crea las condiciones para continuar el avance en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 210 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.Además, las tropas rusas destruyeron dos cazas MiG-29 ucranianos en el aeródromo, asestaron golpes contra almacenes de lanchas no tripuladas, la infraestructura de combustible utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas. Al mismo tiempo, las fuerzas de Rusia alcanzaron 12 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas М113 y un MaxxPro fabricados en EEUU y una estación radar.La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 590 drones.

https://noticiaslatam.lat/20260626/es-imposible-hablar-de-una-neutralidad-absoluta-de-eeuu-en-la-crisis-ucraniana-senala-el-kremlin-1174064771.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, ucrania