Fuerzas rusas toman control de 2 localidades y derriban 2 cazas MiG-29 ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaUn militar del grupo Centro de las Fuerzas Armadas rusas en la zona de Avdéyevka de la operación militar especial
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Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control de la localidad de Písantsi, ubicada en la región de Dnepropetrovsk, y la de Novosiólovka, en la provincia rusa de Zaporozhie, comunicaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Durante la jornada, Kiev perdió unos 1.460 militares.
"Unidades del grupo de tropas Este avanzaron hacia el interior de las defensas del enemigo y liberaron las localidades de Písantsi, en la región de Dnepropetrovsk, y Novosiólovka, en la provincia de Zaporozhie", señala el comunicado.
Desde el ente castrense subrayaron que la toma de Písantsi debilita significativamente la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania y abre la posibilidad de ampliar la zona de control del Ejército ruso en la región.
En cuanto a Novosiólovka, sostuvo que su toma permite al grupo de tropas Este intensificar la presión sobre las defensas de las fuerzas ucranianas y crea las condiciones para continuar el avance en la región de Zaporozhie.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 210 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
Además, las tropas rusas destruyeron dos cazas MiG-29 ucranianos en el aeródromo, asestaron golpes contra almacenes de lanchas no tripuladas, la infraestructura de combustible utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 141 zonas. Al mismo tiempo, las fuerzas de Rusia alcanzaron 12 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas М113 y un MaxxPro fabricados en EEUU y una estación radar.
La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 590 drones.
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En total, desde el comienzo de la operación militar especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 170.750 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 29.945 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.749 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.545 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.085 vehículos militares especiales.
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