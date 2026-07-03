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Suman 2.595 fallecidos por los terremotos en Venezuela
Suman 2.595 fallecidos por los terremotos en Venezuela
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, presentó la actualización de las personas que murieron a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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"Cinco personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento, o sea, no estaban fallecidas [...] entonces no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados", recalcó.Rodríguez insistió en que desde el primer momento se desplegaron los elementos del Estado para atender la crisis nacional, que repercutió en distintas zonas del país.
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Suman 2.595 fallecidos por los terremotos en Venezuela

04:13 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Matias DelacroixLabores de rescate en Venezuela
Labores de rescate en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, presentó la actualización de las personas que murieron a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron la semana pasada al país latinoamericano, dejando además serias afectaciones a la infraestructura nacional.

"Hasta la fecha, el número de muertos asciende a 2.595", declaró Rodríguez a la prensa y agregó que hay más de 12.000 heridos registrados, muchos de ellos atendidos en clínicas privadas a cuenta del Gobierno.

"Cinco personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento, o sea, no estaban fallecidas [...] entonces no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados", recalcó.
La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental
ayer, 19:00 GMT
Rodríguez insistió en que desde el primer momento se desplegaron los elementos del Estado para atender la crisis nacional, que repercutió en distintas zonas del país.
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