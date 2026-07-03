https://noticiaslatam.lat/20260703/suman-2595-fallecidos-por-los-terremotos-en-venezuela-1174149268.html

Suman 2.595 fallecidos por los terremotos en Venezuela

Suman 2.595 fallecidos por los terremotos en Venezuela

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, presentó la actualización de las personas que murieron a causa de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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"Cinco personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento, o sea, no estaban fallecidas [...] entonces no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados", recalcó.Rodríguez insistió en que desde el primer momento se desplegaron los elementos del Estado para atender la crisis nacional, que repercutió en distintas zonas del país.

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