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Termina el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori sería la nueva mandataria
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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 50,13% de los votos serían para la candidata de Fuerza Popular (9.223.396 sufragios). 29.06.2026, Sputnik Mundo
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En segundo sitio quedaría su rival, el político de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, con el 49,86% de los apoyos (9.173.755 papeletas). Esto se da tras el conteo del 100% de las actas (92.766) y casi un mes después de la segunda vuelta electoral en el país sudamericano. Hasta el momento, ninguna autoridad electoral, incluida la ONPE, ha oficializado el dato final. Previamente, Sánchez había destacado que no reconocería el resultado de los comicios.
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Termina el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori sería la nueva mandataria

20:05 GMT 29.06.2026
© AP Photo / Gerardo MarinKeiko Fujimori, candida a la presidencia de Perú
Keiko Fujimori, candida a la presidencia de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 50,13% de los votos serían para la candidata de Fuerza Popular (9.223.396 sufragios).
En segundo sitio quedaría su rival, el político de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, con el 49,86% de los apoyos (9.173.755 papeletas).
Elector que vota en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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Votos en el exterior "inclinan la balanza" en favor de Keiko Fujimori en Perú, señala un experto
17 de junio, 01:33 GMT
Esto se da tras el conteo del 100% de las actas (92.766) y casi un mes después de la segunda vuelta electoral en el país sudamericano. Hasta el momento, ninguna autoridad electoral, incluida la ONPE, ha oficializado el dato final.
Previamente, Sánchez había destacado que no reconocería el resultado de los comicios.
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