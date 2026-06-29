https://noticiaslatam.lat/20260629/termina-el-conteo-de-votos-en-peru-keiko-fujimori-seria-la-nueva-mandataria----1174099254.html
Termina el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori sería la nueva mandataria
Termina el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori sería la nueva mandataria
Sputnik Mundo
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 50,13% de los votos serían para la candidata de Fuerza Popular (9.223.396 sufragios). 29.06.2026, Sputnik Mundo
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En segundo sitio quedaría su rival, el político de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, con el 49,86% de los apoyos (9.173.755 papeletas). Esto se da tras el conteo del 100% de las actas (92.766) y casi un mes después de la segunda vuelta electoral en el país sudamericano. Hasta el momento, ninguna autoridad electoral, incluida la ONPE, ha oficializado el dato final. Previamente, Sánchez había destacado que no reconocería el resultado de los comicios.
https://noticiaslatam.lat/20260617/votos-en-el-exterior-inclinan-la-balanza-en-favor-de-keiko-fujimori-en-peru-senala-experto-1173919821.html
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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 50,13% de los votos serían para la candidata de Fuerza Popular (9.223.396 sufragios).
En segundo sitio quedaría su rival,
el político de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, con el 49,86% de los apoyos (9.173.755 papeletas).
Esto se da tras el conteo del 100% de las actas (92.766) y casi un mes después de la segunda vuelta electoral en el país sudamericano. Hasta el momento,
ninguna autoridad electoral, incluida la ONPE, ha oficializado el dato final.
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