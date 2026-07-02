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Rusia estará representada en la despedida del asesinado líder supremo de Irán, informa el Kremlin
Rusia estará representada en la despedida del asesinado líder supremo de Irán, informa el Kremlin
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En la ceremonia de despedida del exlíder supremo iraní Alí Jameneí, fallecido como consecuencia de la invasión estadounidense-israelí del 28 de febrero... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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Las autoridades iraníes informaron anteriormente que el homenaje al exlíder supremo de Irán fallecido y su funeral se celebrarán del 4 al 9 de julio y abarcarán varias ciudades del país. La ceremonia oficial con la participación de jefes de Estado, altos funcionarios y otros representantes extranjeros tendrá lugar en Teherán el 3 de julio."Europa se dedica al tema de la confrontación con Rusia"Al referirse al conflicto en Ucrania y a la implicación de Europa en este, el portavoz del Kremlin destacó que Bruselas se ha embarcado en un proceso de militarización y "se dedica al tema de la confrontación con Rusia".En cuanto a las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sobre la intención de ampliar las sanciones contra Rusia, Peskov señaló que Moscú seguirá intensificando la presión sobre el régimen de Kiev para alcanzar sus objetivos."No debe haber ninguna duda al respecto: la seguridad de Rusia y de sus intereses nacionales estarán asegurados en cualquier caso", planteó.En este contexto, también recordó el ataque de respuesta masivo llevado a cabo por las FFAA de Rusia contra objetivos militares y relacionados con el sector militar en Kiev, y agregó que los resultados ya se han comunicado al presidente de Rusia, Vladímir Putin.
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Rusia estará representada en la despedida del asesinado líder supremo de Irán, informa el Kremlin
En la ceremonia de despedida del exlíder supremo iraní Alí Jameneí, fallecido como consecuencia de la invasión estadounidense-israelí del 28 de febrero, participará el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, anunció el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Medvédev estará presente en la ceremonia de despedida", comentó el vocero.
Las autoridades iraníes informaron anteriormente que el homenaje al exlíder supremo de Irán fallecido
y su funeral se celebrarán del 4 al 9 de julio y abarcarán varias ciudades del país. La ceremonia oficial con la participación de jefes de Estado, altos funcionarios y otros representantes extranjeros tendrá lugar en Teherán el 3 de julio.
"Europa se dedica al tema de la confrontación con Rusia"
Al referirse al conflicto en Ucrania y a la implicación de Europa en este
, el portavoz del Kremlin destacó que Bruselas se ha embarcado en un proceso de militarización y "se dedica al tema de la confrontación con Rusia".
"La UE agrava las tensiones en el continente europeo, lo que obliga a Rusia a tomar medidas adicionales para garantizar su propia seguridad", argumentó Peskov.
En cuanto a las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sobre la intención de ampliar las sanciones contra Rusia, Peskov señaló que Moscú seguirá intensificando la presión sobre el régimen de Kiev para alcanzar sus objetivos.
"No debe haber ninguna duda al respecto: la seguridad de Rusia y de sus intereses nacionales estarán asegurados en cualquier caso", planteó.
En este contexto, también recordó el ataque de respuesta masivo llevado a cabo por las FFAA de Rusia
contra objetivos militares y relacionados con el sector militar en Kiev, y agregó que los resultados ya se han comunicado al presidente de Rusia, Vladímir Putin.
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