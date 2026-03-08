Mundo
Irán tiene nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtaba Jameneí?
Irán tiene nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtaba Jameneí?
El hijo del fallecido ayatolá Alí Jamaneí fue electo por el Consejo de Expertos como el líder supremo del país persa. 08.03.2026
Tras darse a conocer el resultado de la votación, la población local celebró la noticia. Posteriormente, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) juraron lealtad a Mojtaba Jameneí.Sputnik te cuenta quién es el tercer líder supremo iraní y cuál es su trayectoria.Los orígenes del nuevo dirigenteMojtaba Jameneí es el segundo hijo de Alí Jameneí. Nació el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad (noreste). Tras graduarse de la secundaria, ingresó en la escuela teológica de Qom (norte), el principal centro religioso de Irán.Cuando tenía alrededor de 17 años, luchó en la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) como parte de la División Mohammad Rasulullah, donde hizo amistad con futuras figuras clave de las fuerzas de seguridad.Está casado Zahra Haddad-Adel, hija de Gholamali Haddad Adel, un destacado político local, lo que ha fortalecido sus vínculos con la élite política.Una figura reconocidaEl nuevo líder supremo de Irán es considerado como una de las figuras más influyentes, aunque reservadas, del Beit (Oficina Presidencial), de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las fuerzas de seguridad iraníes.Desde finales de la década de 1990, Mojtaba fue un asesor no oficial, pero relevante, de su padre, Alí Jameneí.Previo a su elección como el dirigente supremo de la nación persa, nunca ocupó cargos oficiales en el Gobierno, pero era considerado una figura influyente entre bastidores.Según especialista, mantiene una política exterior de línea dura, colaborando estrechamente con los CGRI.En los últimos años, fortaleció su autoridad religiosa impartiendo clases de fiqh (estudio de normas jurídicas islámicas) en Qom, donde se le conocía cada vez más como "ayatolá". Este cargo le preparaba para, en caso de ser electo, suceder a su padre en el cargo.Debido al fallecimiento del líder supremo de Irán durante la ofensiva de EEUU e Israel contra el país, el Consejo de Expertos se reunió para votar por el nuevo dirigente.El grupo señaló que, "después de cuidadosos y extensos estudios y utilizando la capacidad del Artículo 108 de la Constitución, de acuerdo con el deber religioso (...), en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Mojtaba Jameneí es nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes" del grupo.
Irán tiene nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtaba Jameneí?

El hijo del fallecido ayatolá Alí Jamaneí fue electo por el Consejo de Expertos como el líder supremo del país persa.
Tras darse a conocer el resultado de la votación, la población local celebró la noticia. Posteriormente, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) juraron lealtad a Mojtaba Jameneí.
Sputnik te cuenta quién es el tercer líder supremo iraní y cuál es su trayectoria.
Mojtaba Jameneí (centro).
Internacional
Mojtaba Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán, según medios
21:27 GMT

Los orígenes del nuevo dirigente

Mojtaba Jameneí es el segundo hijo de Alí Jameneí. Nació el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad (noreste). Tras graduarse de la secundaria, ingresó en la escuela teológica de Qom (norte), el principal centro religioso de Irán.
Cuando tenía alrededor de 17 años, luchó en la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) como parte de la División Mohammad Rasulullah, donde hizo amistad con futuras figuras clave de las fuerzas de seguridad.
Está casado Zahra Haddad-Adel, hija de Gholamali Haddad Adel, un destacado político local, lo que ha fortalecido sus vínculos con la élite política.
Iraníes celebran elección del nuevo líder supremo
Iraníes celebran elección del nuevo líder supremo
21:36 GMT

Una figura reconocida

El nuevo líder supremo de Irán es considerado como una de las figuras más influyentes, aunque reservadas, del Beit (Oficina Presidencial), de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las fuerzas de seguridad iraníes.
Desde finales de la década de 1990, Mojtaba fue un asesor no oficial, pero relevante, de su padre, Alí Jameneí.
Previo a su elección como el dirigente supremo de la nación persa, nunca ocupó cargos oficiales en el Gobierno, pero era considerado una figura influyente entre bastidores.
Según especialista, mantiene una política exterior de línea dura, colaborando estrechamente con los CGRI.
Zahra Mohamadi Golpayegani, de 14 meses, nieta del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, que fue martirizada en el ataque estadounidense-israelí
"Se fue al cielo con su abuelo": ataque estadounidense-israelí se cobra la vida de la nieta del líder supremo iraní
1 de marzo, 17:11 GMT
En los últimos años, fortaleció su autoridad religiosa impartiendo clases de fiqh (estudio de normas jurídicas islámicas) en Qom, donde se le conocía cada vez más como "ayatolá". Este cargo le preparaba para, en caso de ser electo, suceder a su padre en el cargo.
Debido al fallecimiento del líder supremo de Irán durante la ofensiva de EEUU e Israel contra el país, el Consejo de Expertos se reunió para votar por el nuevo dirigente.
El grupo señaló que, "después de cuidadosos y extensos estudios y utilizando la capacidad del Artículo 108 de la Constitución, de acuerdo con el deber religioso (...), en la sesión extraordinaria de hoy, el ayatolá Mojtaba Jameneí es nombrado y presentado como el tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, con base en el voto decisivo de los respetados representantes" del grupo.
