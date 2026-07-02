https://noticiaslatam.lat/20260702/presidente-de-argentina-felicita-a-fujimori-por-su-victoria-electoral-en-peru-1174142088.html

Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú

Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo una conversación telefónica con la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Durante la llamada, el... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T17:08+0000

2026-07-02T17:08+0000

2026-07-02T17:08+0000

américa latina

política

keiko fujimori

javier milei

roberto sánchez

perú

argentina

elecciones

segunda vuelta

🌎 américa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174143014_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_45eabdc09d4396dab6f32f0054689ee9.jpg

Durante su llamada telefónica, Milei y Fujimori coincidieron "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", reza el mensaje.Asimismo, Milei señaló que, con la victoria de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Perú se suma al bloque de países que en la región decidieron plantarse "frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".El 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo de votos del balotaje celebrado el 7 de junio, en el que Fujimori, de Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen a su oponente Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El resultado de los comicios en suelo peruano es preliminar. Aún falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para oficializar el conteo.

https://noticiaslatam.lat/20260625/que-escenario-enfrenta-peru-luego-de-que-sanchez-anuncio-que-no-reconocera-el-triunfo-de-fujimori-1174036388.html

perú

argentina

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, keiko fujimori, javier milei, roberto sánchez, perú, argentina, elecciones, segunda vuelta, 🌎 américa