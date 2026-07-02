https://noticiaslatam.lat/20260702/presidente-de-argentina-felicita-a-fujimori-por-su-victoria-electoral-en-peru-1174142088.html
Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú
Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú
Sputnik Mundo
El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo una conversación telefónica con la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Durante la llamada, el... 02.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-02T17:08+0000
2026-07-02T17:08+0000
2026-07-02T17:08+0000
américa latina
política
keiko fujimori
javier milei
roberto sánchez
perú
argentina
elecciones
segunda vuelta
🌎 américa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174143014_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_45eabdc09d4396dab6f32f0054689ee9.jpg
Durante su llamada telefónica, Milei y Fujimori coincidieron "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", reza el mensaje.Asimismo, Milei señaló que, con la victoria de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Perú se suma al bloque de países que en la región decidieron plantarse "frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".El 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo de votos del balotaje celebrado el 7 de junio, en el que Fujimori, de Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen a su oponente Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El resultado de los comicios en suelo peruano es preliminar. Aún falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para oficializar el conteo.
https://noticiaslatam.lat/20260625/que-escenario-enfrenta-peru-luego-de-que-sanchez-anuncio-que-no-reconocera-el-triunfo-de-fujimori-1174036388.html
perú
argentina
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174143014_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_635ddc950a56286ffd1ee2facbc696ff.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, keiko fujimori, javier milei, roberto sánchez, perú, argentina, elecciones, segunda vuelta, 🌎 américa
política, keiko fujimori, javier milei, roberto sánchez, perú, argentina, elecciones, segunda vuelta, 🌎 américa
Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú
El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo una conversación telefónica con la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Durante la llamada, el mandatario argentino felicitó a la candidata por su victoria en el balotaje.
"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", escribió Milei en su cuenta de X.
Durante su llamada telefónica, Milei y Fujimori coincidieron "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", reza el mensaje.
Asimismo, Milei señaló que, con la victoria de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Perú se suma al bloque de países que en la región decidieron plantarse "frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".
El 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo de votos
del balotaje celebrado el 7 de junio, en el que Fujimori, de Fuerza Popular
, se impuso por un estrecho margen a su oponente Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú
.
El resultado de los comicios en suelo peruano es preliminar. Aún falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para oficializar el conteo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.