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Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú
Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú
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El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo una conversación telefónica con la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Durante la llamada, el... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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Durante su llamada telefónica, Milei y Fujimori coincidieron "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", reza el mensaje.Asimismo, Milei señaló que, con la victoria de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Perú se suma al bloque de países que en la región decidieron plantarse "frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".El 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo de votos del balotaje celebrado el 7 de junio, en el que Fujimori, de Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen a su oponente Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. El resultado de los comicios en suelo peruano es preliminar. Aún falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para oficializar el conteo.
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Presidente de Argentina felicita a Fujimori por su victoria electoral en Perú

17:08 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg, Guadalupe PardoEl presidente de Argentina, Javier Milei, y la triunfante de los comicios presidenciales en Perú, Keiko Fujimori
El presidente de Argentina, Javier Milei, y la triunfante de los comicios presidenciales en Perú, Keiko Fujimori - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg, Guadalupe Pardo
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El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo una conversación telefónica con la aspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Durante la llamada, el mandatario argentino felicitó a la candidata por su victoria en el balotaje.
"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", escribió Milei en su cuenta de X.
Durante su llamada telefónica, Milei y Fujimori coincidieron "en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", reza el mensaje.
Asimismo, Milei señaló que, con la victoria de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Perú se suma al bloque de países que en la región decidieron plantarse "frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".
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El 29 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales concluyó el conteo de votos del balotaje celebrado el 7 de junio, en el que Fujimori, de Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen a su oponente Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
El resultado de los comicios en suelo peruano es preliminar. Aún falta el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para oficializar el conteo.
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