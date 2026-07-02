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"Intento descarado por intimidar": drones vuelven a atentar contra la Embajada de Rusia en Suecia
"Intento descarado por intimidar": drones vuelven a atentar contra la Embajada de Rusia en Suecia
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En la noche del 1 al 2 de julio, la Embajada de Rusia en Suecia sufrió otro asalto de drones, comunicaron desde el cuerpo diplomático ruso en este país... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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Ante esto, el consulado recordó que "decenas de incidentes similares", que han adquirido "un carácter sistemático", nunca han sido investigados debidamente en Suecia, algo que constituye una violación directa por parte de Estocolmo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961."En estas circunstancias, toda la responsabilidad por la continuación de los ataques contra la misión diplomática de Rusia y sus posibles consecuencias recae en la parte sueca", reza el comunicado.Tras el inicio de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, la presión sobre las instituciones consulares rusas y el personal diplomático se ha intensificado en algunos países europeos aliados de Kiev.Surgieron incidentes, en particular, relacionados con la denegación de entrada a diplomáticos rusos, agresiones físicas contra ellos —como en Polonia— el cierre de misiones consulares, actos de vandalismo o incluso una serie de ataques con drones, como en Suecia a partir de 2024.En este país escandinavo, el último de los casos, que fue el 11.º de este tipo, ocurrió en abril pasado. Sin embargo, la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades suecas "no puede dejar de hacer pensar en motivos políticos" de Estocolmo, señaló entonces la embajada.
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"Intento descarado por intimidar": drones vuelven a atentar contra la Embajada de Rusia en Suecia

10:01 GMT 02.07.2026
© Foto : Embajada rusa en SueciaUn dron utilizado para el ataque contra la Embajada rusa en Suecia
Un dron utilizado para el ataque contra la Embajada rusa en Suecia - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
© Foto : Embajada rusa en Suecia
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En la noche del 1 al 2 de julio, la Embajada de Rusia en Suecia sufrió otro asalto de drones, comunicaron desde el cuerpo diplomático ruso en este país escandinavo. Uno de los drones arrojó pintura, mientras que otro, con una imitación de un artefacto explosivo casero acoplada, cayó en el terreno cercano a la misión consular, precisaron.

"Este último detalle deja claro que no se trata simplemente de una provocación, sino de un intento descarado de intimidar a los miembros de la misión rusa. Al respecto, lo diremos sin rodeos: no va a funcionar", manifestó la embajada rusa en su comunicado.

Ante esto, el consulado recordó que "decenas de incidentes similares", que han adquirido "un carácter sistemático", nunca han sido investigados debidamente en Suecia, algo que constituye una violación directa por parte de Estocolmo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
"En estas circunstancias, toda la responsabilidad por la continuación de los ataques contra la misión diplomática de Rusia y sus posibles consecuencias recae en la parte sueca", reza el comunicado.
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Tras el inicio de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, la presión sobre las instituciones consulares rusas y el personal diplomático se ha intensificado en algunos países europeos aliados de Kiev.
Surgieron incidentes, en particular, relacionados con la denegación de entrada a diplomáticos rusos, agresiones físicas contra ellos —como en Polonia— el cierre de misiones consulares, actos de vandalismo o incluso una serie de ataques con drones, como en Suecia a partir de 2024.
En este país escandinavo, el último de los casos, que fue el 11.º de este tipo, ocurrió en abril pasado. Sin embargo, la falta de una respuesta adecuada por parte de las autoridades suecas "no puede dejar de hacer pensar en motivos políticos" de Estocolmo, señaló entonces la embajada.
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