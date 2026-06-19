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Negativa de un medio occidental a publicar artículo de Lavrov evidencia la censura, denuncia Moscú

Negativa de un medio occidental a publicar artículo de Lavrov evidencia la censura, denuncia Moscú

Sputnik Mundo

La negativa de un medio de comunicación occidental a publicar el nuevo artículo del canciller ruso, Serguéi Lavrov, titulado 'Ucrania, Europa y la seguridad... 19.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-19T12:34+0000

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Al referirse a la relevancia de transmitir al lector europeo la postura de Moscú sobre las causas de la crisis ucraniana y las vías para su resolución, la vocera señaló que "aparte de los medios de comunicación occidentales dominantes, que cubrían la situación tal como se les había indicado, el público de Europa Occidental no disponía de ninguna otra información"."No se trata de folletos ni de material propagandístico, sino de las reflexiones del responsable de la política exterior rusa sobre la situación en el continente europeo, en el contexto de una crisis que se prolonga desde hace años en torno a uno de los países más grandes de Europa", recordó.Por otro lado, Zajaróva prometió que Moscú haría "todo lo que esté a su alcance y más" para que la información sobre la posición de Rusia llegara a sus destinatarios. Por ejemplo, el artículo de Lavrov ya ha sido traducido al inglés y está disponible en internet, precisó."También será publicado en todos los sitios web y cuentas de las embajadas, misiones diplomáticas y consulados generales de Rusia", concluyó.Con anterioridad, en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia fue divulgado el artículo Ucrania, Europa y la seguridad global del canciller ruso, que él mismo presenta como "algunas reflexiones en voz alta sobre la resolución de la crisis ucraniana, Europa y la seguridad global".Inicialmente, este artículo estaba destinado a publicarse en un medio de comunicación europeo. Sin embargo, en el último momento, la redacción decidió no publicarlo. No obstante, el texto completo del artículo ya está disponible en inglés y ruso en el sitio web de la Cancillería de Rusia.

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