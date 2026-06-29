Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano
© AP Photo / Bilal HusseinAtaque israelí contra el Líbano
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El ejército israelí destruyó este paso, ubicado cerca de Majdal Zoun, que contenía cientos de armas y múltiples lanzacohetes.
La demolición fue llevada a cabo por la 551.ª Brigada y los ingenieros de combate Yahalom. El túnel tenía más de 25 metros de profundidad.
Ante ello, el movimiento chií dijo que está monitoreando las violaciones del alto el fuego israelí y que "se reserva el derecho a defender su patria y a su pueblo".
🇮🇱💥🇱🇧 Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 29, 2026
🔫 El ejército israelí destruyó este paso, ubicado cerca de Majdal Zoun, que contenía cientos de armas y múltiples lanzacohetes.
La demolición fue llevada a cabo por la 551.ª Brigada y los ingenieros de combate… pic.twitter.com/bo01glvEbr
El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán estipula que la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques desde marzo.
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