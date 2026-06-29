Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260629/israel-demuele-un-tunel-de-hizbula-en-el-sur-del-libano---1174092126.html
Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano
Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano
Sputnik Mundo
El ejército israelí destruyó este paso, ubicado cerca de Majdal Zoun, que contenía cientos de armas y múltiples lanzacohetes. 29.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-29T03:40+0000
2026-06-29T03:40+0000
internacional
israel
líbano
eeuu
hizbulá
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/08/1172962947_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_134bee282cfba91afb7059e174cfdad8.jpg
La demolición fue llevada a cabo por la 551.ª Brigada y los ingenieros de combate Yahalom. El túnel tenía más de 25 metros de profundidad. El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán estipula que la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques desde marzo.
israel
líbano
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/08/1172962947_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e518d36346f65cd1d72c5322190eca81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israel, líbano, eeuu, hizbulá
israel, líbano, eeuu, hizbulá

Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano

03:40 GMT 29.06.2026
© AP Photo / Bilal HusseinAtaque israelí contra el Líbano
Ataque israelí contra el Líbano - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
Síguenos en
El ejército israelí destruyó este paso, ubicado cerca de Majdal Zoun, que contenía cientos de armas y múltiples lanzacohetes.
La demolición fue llevada a cabo por la 551.ª Brigada y los ingenieros de combate Yahalom. El túnel tenía más de 25 metros de profundidad.
Ante ello, el movimiento chií dijo que está monitoreando las violaciones del alto el fuego israelí y que "se reserva el derecho a defender su patria y a su pueblo".
El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán estipula que la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques desde marzo.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала