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Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano

Israel demuele un túnel de Hizbulá en el sur del Líbano

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El ejército israelí destruyó este paso, ubicado cerca de Majdal Zoun, que contenía cientos de armas y múltiples lanzacohetes. 29.06.2026, Sputnik Mundo

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La demolición fue llevada a cabo por la 551.ª Brigada y los ingenieros de combate Yahalom. El túnel tenía más de 25 metros de profundidad. El memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán estipula que la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques desde marzo.

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