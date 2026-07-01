Lula se reúne con Paz y anuncia acuerdos en el sector gasífero

En redes sociales, Lula detalló la conversación entre ambos, en la que se abordaron temas como el diálogo social, la cooperación humanitaria y la exploración de gas natural. Ambos jefes de Estado decidieron acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y la empresa estatal boliviana YPFB en el área de extracción de gas. Se espera que la presidenta de la compañía brasileña, Magda Chambriard, reciba a una delegación ministerial de Bolivia esta semana, agregó Lula.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo un encuentro con su par boliviano, Rodrigo Paz, en Asunción, Paraguay, durante la cumbre del Mercosur. La reunión tuvo lugar a petición del mandatario de Bolivia.
En redes sociales, Lula detalló la conversación entre ambos, en la que se abordaron temas como el diálogo social, la cooperación humanitaria y la exploración de gas natural.
"Me habló de la importancia de la declaración pública de Brasil en defensa de la democracia y a favor del entendimiento entre las partes sin violencia", escribió el mandatario brasileño.