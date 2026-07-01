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Lula se reúne con Paz y anuncia acuerdos en el sector gasífero
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo un encuentro con su par boliviano, Rodrigo Paz, en Asunción, Paraguay, durante la cumbre del... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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En redes sociales, Lula detalló la conversación entre ambos, en la que se abordaron temas como el diálogo social, la cooperación humanitaria y la exploración de gas natural. Ambos jefes de Estado decidieron acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y la empresa estatal boliviana YPFB en el área de extracción de gas. Se espera que la presidenta de la compañía brasileña, Magda Chambriard, reciba a una delegación ministerial de Bolivia esta semana, agregó Lula.
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Lula se reúne con Paz y anuncia acuerdos en el sector gasífero

03:00 GMT 01.07.2026
© AP Photo / Joan MonfortEl presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en España.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en España. - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo un encuentro con su par boliviano, Rodrigo Paz, en Asunción, Paraguay, durante la cumbre del Mercosur. La reunión tuvo lugar a petición del mandatario de Bolivia.
En redes sociales, Lula detalló la conversación entre ambos, en la que se abordaron temas como el diálogo social, la cooperación humanitaria y la exploración de gas natural.
"Me habló de la importancia de la declaración pública de Brasil en defensa de la democracia y a favor del entendimiento entre las partes sin violencia", escribió el mandatario brasileño.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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Ambos jefes de Estado decidieron acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y la empresa estatal boliviana YPFB en el área de extracción de gas.
Se espera que la presidenta de la compañía brasileña, Magda Chambriard, reciba a una delegación ministerial de Bolivia esta semana, agregó Lula.
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