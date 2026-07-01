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Fiscalía alemana presenta cargos contra un ucraniano acusado por el sabotaje de los Nord Stream

Fiscalía alemana presenta cargos contra un ucraniano acusado por el sabotaje de los Nord Stream

Sputnik Mundo

El fiscal general federal de Alemania, Jens Rommel, presentó los primeros cargos oficiales contra el ucraniano Serguéi Kuznetsov, involucrado en el atentado... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la Fiscalía, Kuznetsov ya no enfrenta únicamente acusaciones por "sabotaje anticonstitucional", sino también por un crimen de guerra, al considerar que la destrucción de los gasoductos en el mar Báltico, ocurrida en septiembre de 2022, constituyó un ataque contra infraestructura civil protegida por el derecho internacional humanitario.Además, los investigadores alemanes consideran irrefutables las pruebas contra el ucraniano que lideró el grupo de saboteadores que hizo explotar el gasoducto Nord Stream 2, indican medios.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro tuberías que integran los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron destruidas mediante explosivos colocados en el fondo del mar Báltico, en las cercanías de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que fueron buzos militares de Estados Unidos los que colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El 21 de agosto de 2025, la Fiscalía alemana informó que Serguéi Kuznetsov, de 49 años, fue arrestado en la provincia italiana de Rímini en cumplimiento de una orden internacional de captura. Las autoridades lo acusan de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos rusos.Rusia considera insostenible la versión de que las explosiones en los gasoductos Nord Stream tienen un origen exclusivamente ucraniano y atribuye directamente la responsabilidad de las explosiones a Estados Unidos y sus aliados, incluido el Reino Unido.

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