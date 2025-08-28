https://noticiaslatam.lat/20250828/las-ffaa-finlandesas-retiraran-la-esvastica-de-sus-banderas-por-presion-internacional-1165865869.html

Las FFAA finlandesas retirarán la esvástica de sus banderas por presión internacional

Las FFAA finlandesas retirarán la esvástica de sus banderas por presión internacional

Sputnik Mundo

La Fuerza Aérea de Finlandia tiene previsto eliminar la esvástica de las banderas de sus unidades, decisión impulsada por la incomodidad y desconcierto que... 28.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-28T15:51+0000

2025-08-28T15:51+0000

2025-08-28T15:57+0000

internacional

🌍 europa

finlandia

nazismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1c/1165866359_0:144:2000:1269_1920x0_80_0_0_87bc8a27bd5a1abfa22d774b174718ab.jpg

En particular, se destaca la presión externa surgida al trabajar con las fuerzas militares estadounidenses.La esvástica fue adoptada por las FFAA de Finlandia en 1918, mucho antes de que en la década de 1930 se convirtiera en símbolo del partido nazi alemán. Este símbolo está prohibido en numerosos países, como emblema nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, su uso en Finlandia cesó oficialmente en abril de 1945. El cuartel general de la Fuerza Aérea ya ha renunciado al uso de dicha simbología.Recientemente, desde Moscú arremetieron contra el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien comparó a Ucrania con la Finlandia de 1944. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova recordó que durante la Segunda Guerra Mundial Finlandia luchó contra la Unión Soviética, del lado de la Alemania nazi.

https://noticiaslatam.lat/20241127/desclasifican-archivos-de-las-atrocidades-de-los-castigadores-letones-en-la-segunda-guerra-mundial-1159316439.html

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, finlandia, nazismo