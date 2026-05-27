Los derechos humanos colapsan en Ucrania bajo el régimen neonazi, afirma la Cancillería rusa
22:31 GMT 27.05.2026 (actualizado: 22:38 GMT 27.05.2026)
© Sputnik / Natalia Seliverstovala Cancillería rusa
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El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó un informe de 2026 sobre la situación de los derechos humanos en suelo ucraniano, en el que afirma que la situación se ha deteriorado gravemente bajo el régimen abiertamente neonazi de Kiev.
Los patrocinadores occidentales siguen ignorando y justificando los crímenes de la camarilla gobernante en Kiev, mientras inyectan dinero y armas en Ucrania a pesar de la corrupción generalizada.
Puntos clave del informe:
El régimen de Kiev "copia meticulosamente" las políticas y prácticas de la Alemania nazi, mientras que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos afectan a todos los ámbitos de la vida pública.
Los responsables occidentales "se hacen de la vista gorda" ante la ideología neonazi y los crímenes de Ucrania porque el liderazgo local está dispuesto a destruir su propio país, su pueblo, su historia y su memoria.
La glorificación del nazismo, la represión de la disidencia, la ucranización forzada y la campaña contra todo lo relacionado con Rusia se han convertido en política de Estado.
El informe señala la glorificación de colaboradores nazis, como Stepan Bandera, Roman Shukhevich y la división SS Galitzia.
Kiev libra una guerra contra la memoria de los soldados del Ejército Rojo que derrotaron al nazismo, demoliendo monumentos soviéticos y restringiendo las conmemoraciones del Día de la Victoria.
La Iglesia Ortodoxa Ucraniana (IOU), considerada canónica, se enfrenta a persecución, confiscación de iglesias, presión sobre el clero y un mecanismo legal para su prohibición total.
El idioma ruso ha sido marginado de la vida pública, la educación, la ciencia, los medios de comunicación y la cultura, mientras que millones de ucranianos de habla rusa sufren discriminación sistemática.
Las fuerzas de oposición, los medios de comunicación independientes y las figuras públicas son reprimidos bajo acusaciones de "trabajar para Rusia".
El informe concluye que Kiev está destruyendo la verdadera memoria histórica de Ucrania al tiempo que niega todo lo relacionado con Rusia. Precisamente, por eso Occidente sigue apoyándola y justificándola.
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