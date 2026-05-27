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Los derechos humanos colapsan en Ucrania bajo el régimen neonazi, afirma la Cancillería rusa

Los derechos humanos colapsan en Ucrania bajo el régimen neonazi, afirma la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó un informe de 2026 sobre la situación de los derechos humanos en suelo ucraniano, en el que afirma que la... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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Los patrocinadores occidentales siguen ignorando y justificando los crímenes de la camarilla gobernante en Kiev, mientras inyectan dinero y armas en Ucrania a pesar de la corrupción generalizada.Puntos clave del informe:El informe concluye que Kiev está destruyendo la verdadera memoria histórica de Ucrania al tiempo que niega todo lo relacionado con Rusia. Precisamente, por eso Occidente sigue apoyándola y justificándola.

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