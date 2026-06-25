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"Un caso de gravedad institucional": el video de posible de corrupción que escandaliza a Argentina

"Un caso de gravedad institucional": el video de posible de corrupción que escandaliza a Argentina

Sputnik Mundo

Grabaciones tomadas en 2023 muestran billetes en la mansión del exjefe de Gabinete bonaerense, el poderoso Martín Insaurralde, investigado por enriquecimiento... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Argentina atraviesa una semana en la que dos escándalos de corrupción simultáneos golpean al Gobierno y a la principal fuerza opositora. El peronismo encabezaba una ofensiva parlamentaria contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, investigado por enriquecimiento ilícito, cuando aparecieron videos que muestran millones de dólares en la mansión de uno de sus exfuncionarios.Los videos, grabados en 2023, muestran fajos de dólares en cajones, bolsos y valijas en la residencia que el exfuncionario peronista Martín Insaurralde compartía con su entonces esposa en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense. La Justicia incorporó el material al expediente que investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora durante una década y luego jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires (2021-2023) bajo el gobernador Axel Kicillof (2019-presente). Renunció en septiembre de 2023, en plena campaña electoral, cuando se difundieron fotos suyas en un yate de lujo en Marbella. El episodio, conocido como el "Yategate", abrió la causa federal por enriquecimiento ilícito que hoy suma nuevos elementos.El juez federal Luis Armella ordenó nuevos allanamientos tras conocerse los videos. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición de bienes del exfuncionario y de otras dos personas investigadas en la causa. En allanamientos previos, la Policía Federal secuestró casi 600.000 dólares en efectivo en el domicilio de una de las imputadas.El fiscal calculó que los bienes de Insaurralde —una propiedad de más de 840 metros cuadrados, más de 75 viajes al exterior y vehículos importados— exceden por completo sus ingresos como servidor público en veinte años de carrera. La Justicia tiene en marcha un peritaje integral sobre su patrimonio que finalizaría a mediados de julio, según fuentes judiciales.El caso reabre un problema político de fondo para el peronismo. Insaurralde fue durante años una pieza clave del armado electoral en la provincia de Buenos Aires y figura cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador Kicillof, su jefe político hasta 2023, no emitió ningún pronunciamiento público desde que aparecieron los videos. La coincidencia temporal con el caso Adorni define la dinámica de la semana.El peronismo impulsaba en el Congreso medidas para investigar al jefe de Gabinete de Milei cuando los videos reavivaron el expediente de su propio exfuncionario. El Gobierno tampoco pudo capitalizar el escándalo: con Adorni investigado por los mismos motivos, quedó imposibilitado de confrontar al peronismo en ese terreno. El PRO, partido que hasta hace poco integró la coalición de gobierno, exigió explicaciones a Kicillof y denunció una "estructura de corrupción" en el peronismo bonaerense.Legisladores del bloque señalaron que la causa avanza con lentitud inusual frente a otras investigaciones en curso y reclamaron que se aceleren los peritajes sobre los bienes del exfuncionario. Insaurralde no respondió a ninguna consulta periodística desde que se difundieron los videos. La causa acumula tres investigados con bienes inhibidos, casi 600.000 dólares secuestrados en allanamientos previos y un peritaje patrimonial integral en curso con plazo de resolución fijado para mediados de julio en los tribunales federales. Un impacto matizado"Se trata de un caso de gravedad institucional, pero no estoy seguro de que vaya a mover mucho el humor social, ni las intenciones de los actores, ni vaya a quitar o mejorar las posibilidades electorales de un espacio o de otro", dijo a Sputnik Facundo Cruz, politólogo y consultor. Consultado por Sputnik, el analista político Pablo Cano apuntó que "es un tema ya transitado. Sirve para resucitar viejas estigmatizaciones, pero no cambia nada en términos políticos ni electorales". Además, agregó que el kirchnerismo "lleva su mochila con un tufillo a corrupción" desde hace años.Cano precisó que "cada uno está tratando de llevar agua para su propio molino": el oficialismo capitaliza el caso Insaurralde, mientras el kirchnerismo "mantiene vivo y reaviva constantemente" el expediente de Adorni. Remarcó que ninguno logra con eso "una ventaja política real ni duradera frente al otro".El analista advirtió que el peronismo "tiene un prejuicio sobre sí mismo que no logra superar, pero que no está en la sociedad" ni en su base electoral. "A diferencia de la derecha", señaló Cano, el peronismo "no sale a confrontar con la misma energía" cuando el escándalo judicial afecta al adversario político.La corrupción, siempre accesoria"Aquel proceso no solo no se frenó, sino que se profundizó, se transversalizó y terminó generando un sentido común en el cual el ciudadano argentino se vincula con la política de esa manera", explicó Cruz en referencia a la historia de escándalos que atraviesa a todo el espectro político.El politólogo indicó que hoy conviven en Argentina "dos agendas problemáticas distintas": quienes priorizan corrupción e inseguridad "tienen mejor imagen del Gobierno y mayor intención de votar al oficialismo", mientras quienes priorizan desempleo, pobreza e inflación "tienen peor imagen del Gobierno y más intención de votar a la oposición".Por su parte, Cano advirtió que la corrupción es "siempre accesoria" en la agenda. "Narrativamente es más impactante, amojona momentos en la memoria popular de manera más clara, pero nunca fue el fiel de la balanza" en las grandes definiciones electorales de los últimos 20 años en Argentina.Cruz coincidió en que el caso Adorni "está demasiado vivo" para ser un factor determinante en las elecciones presidenciales de 2027. "La imagen de Milei está cayendo, pero por la situación económica", precisó, y advirtió que para que la corrupción sea "un driver electoral" se necesita "una acumulación" de escándalos sostenida en el tiempo y no un caso aislado.

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