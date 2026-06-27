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Renuncia Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Milei

Renuncia Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Milei

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, publicó en redes sociales una carta en la que expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei... 27.06.2026, Sputnik Mundo

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"El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted [Javier Milei] es la única esperanza para la Argentina", escribió Adorni en la misiva.El pasado 19 de junio, anunció que dejaría el cargo de portavoz presidencial, el cual ocupaba desde que Milei asumió el Gobierno en diciembre de 2023. Previamente, el ahora exfuncionario reconoció que omitió declarar ingresos por unos 500.000 dólares provenientes de inversiones en Bitcóin, lo que atribuyó "a un error".

https://noticiaslatam.lat/20260626/el-congreso-argentino-entro-en-una-paralisis-a-partir-de-lo-que-sucede-con-adorni-1174069016.html

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