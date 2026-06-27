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Renuncia Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Milei
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Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, publicó en redes sociales una carta en la que expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei... 27.06.2026, Sputnik Mundo
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"El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted [Javier Milei] es la única esperanza para la Argentina", escribió Adorni en la misiva.El pasado 19 de junio, anunció que dejaría el cargo de portavoz presidencial, el cual ocupaba desde que Milei asumió el Gobierno en diciembre de 2023. Previamente, el ahora exfuncionario reconoció que omitió declarar ingresos por unos 500.000 dólares provenientes de inversiones en Bitcóin, lo que atribuyó "a un error".
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Renuncia Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Milei

22:47 GMT 27.06.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de ArgentinaManuel Adorni, portavoz presidencial de Argentina
Manuel Adorni, portavoz presidencial de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 27.06.2026
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Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, publicó en redes sociales una carta en la que expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei por haber aceptado su salida, esto luego de haber estado en el centro del ojo público ante las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito.
"El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted [Javier Milei] es la única esperanza para la Argentina", escribió Adorni en la misiva.
El pasado 19 de junio, anunció que dejaría el cargo de portavoz presidencial, el cual ocupaba desde que Milei asumió el Gobierno en diciembre de 2023.
El Congreso argentino entró en una parálisis a partir de lo que sucede con Adorni - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
Una Mañana por Descubrir
"El Congreso argentino entró en una parálisis a partir de lo que sucede con Adorni"
ayer, 17:00 GMT
Previamente, el ahora exfuncionario reconoció que omitió declarar ingresos por unos 500.000 dólares provenientes de inversiones en Bitcóin, lo que atribuyó "a un error".
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