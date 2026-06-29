Milei designa a Diego Santilli como nuevo jefe del Gabinete de Ministros de Argentina

Milei hizo el anuncio en X, donde subió una fotografía junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Santilli. "La jura será el día martes a las 16:00 horas (19:00 GMT)", expresó. "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", ahondó.
El presidente del país sudamericano hizo este nombramiento tras la renuncia de Manuel Adorni, ello tras haber estado en el centro del ojo público ante las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito.
Milei hizo el anuncio en X, donde subió una fotografía junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Santilli. "La jura será el día martes a las 16:00 horas (19:00 GMT)", expresó.
Mientras tanto, el nuevo titular del Gabinete de Ministros dijo en la misma red social que su designación es un gran desafío para él, pero que tiene "el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia".
"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", ahondó.
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