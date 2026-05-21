https://noticiaslatam.lat/20260521/ahora-es-un-traidor-a-su-propia-patria-el-diputado-de-letonia-destituido-por-defender-el-ruso-1173550109.html

"Ahora es un traidor a su propia patria": el diputado de Letonia destituido por defender el ruso

"Ahora es un traidor a su propia patria": el diputado de Letonia destituido por defender el ruso

Sputnik Mundo

El diputado del Ayuntamiento de Riga Alexéi Róslikov, quien se pronunció contra la discriminación de los rusohablantes en Letonia, informó a Sputnik que le... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T18:03+0000

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En junio de 2025, durante una sesión del Saeima (Parlamento) de Letonia donde se discutía un proyecto de declaración sobre la "eliminación de las consecuencias lingüísticas" de la supuesta rusificación realizada en la época soviética, Róslikov, que en ese entonces era diputado del Saeima, se pronunció a favor de la preservación del idioma ruso.En diciembre de ese mismo año recibió una acusación penal por presunta ayuda a Rusia y por incitación al odio y a la enemistad nacional.

https://noticiaslatam.lat/20260425/lavrov-la-ideologia-y-la-practica-del-nazismo-estan-resurgiendo-entre-otros-lugares-en-alemania-1173209584.html

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