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"Ahora es un traidor a su propia patria": el diputado de Letonia destituido por defender el ruso
"Ahora es un traidor a su propia patria": el diputado de Letonia destituido por defender el ruso
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El diputado del Ayuntamiento de Riga Alexéi Róslikov, quien se pronunció contra la discriminación de los rusohablantes en Letonia, informó a Sputnik que le... 21.05.2026, Sputnik Mundo
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En junio de 2025, durante una sesión del Saeima (Parlamento) de Letonia donde se discutía un proyecto de declaración sobre la "eliminación de las consecuencias lingüísticas" de la supuesta rusificación realizada en la época soviética, Róslikov, que en ese entonces era diputado del Saeima, se pronunció a favor de la preservación del idioma ruso.En diciembre de ese mismo año recibió una acusación penal por presunta ayuda a Rusia y por incitación al odio y a la enemistad nacional.
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"Ahora es un traidor a su propia patria": el diputado de Letonia destituido por defender el ruso
El diputado del Ayuntamiento de Riga Alexéi Róslikov, quien se pronunció contra la discriminación de los rusohablantes en Letonia, informó a Sputnik que le retiraron el mandato de diputado y el cargo de jefe de su fracción.
"Para ellos, Alexéi Róslikov es ahora un traidor a su propia patria", declaró y calificó la decisión de absolutamente ilegal.
En junio de 2025, durante una sesión del Saeima (Parlamento) de Letonia donde se discutía un proyecto de declaración sobre la "eliminación de las consecuencias lingüísticas" de la supuesta rusificación realizada en la época soviética, Róslikov, que en ese entonces era diputado del Saeima, se pronunció a favor de la preservación del idioma ruso.
"¡El idioma ruso es nuestro idioma!", exclamó en ruso desde la tribuna, siendo inmediatamente expulsado de la sala.
En diciembre de ese mismo año recibió una acusación penal por presunta ayuda a Rusia y por incitación al odio y a la enemistad nacional.