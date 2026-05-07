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Drones ucranianos detectados en Letonia intentaron atacar infraestructuras civiles en San Petersburgo, denuncia la Defensa rusa
Drones ucranianos detectados en Letonia intentaron atacar infraestructuras civiles en San Petersburgo, denuncia la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Al menos seis drones fueron detectados en el espacio aéreo de Letonia, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Cinco de esos vehículos no tripulados... 07.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-07T11:45+0000
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Los radares de la defensa antiaérea rusa "detectaron sobre las 3:20 hora local (GMT+3) un grupo de seis drones en el espacio aéreo de Letonia", señala el comunicado. Alrededor de las cuatro de la madrugada, cinco de los vehículos no tripulados desaparecieron en el área de la ciudad de Rezekne, en el este de Letonia.El análisis de los restos del vehículo derribado reveló que se trataba de un dron Liutyi de fabricación ucraniana, agregó.Al mismo tiempo, los sistemas rusos de control del espacio aéreo detectaron simultáneamente dos cazas franceses Rafale y dos cazas F-16 en el espacio aéreo de Letonia.Previamente, en la ciudad de Rezekne, un dron se estrelló contra una instalación de almacenamiento de productos petrolíferos, informaron medios locales. Como consecuencia, cuatro depósitos de petróleo vacíos resultaron dañados.A su vez, el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, no descartó que se trate de drones lanzados desde Ucrania hacia Rusia que hayan entrado en el espacio aéreo letón.
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Drones ucranianos detectados en Letonia intentaron atacar infraestructuras civiles en San Petersburgo, denuncia la Defensa rusa
Al menos seis drones fueron detectados en el espacio aéreo de Letonia, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Cinco de esos vehículos no tripulados desaparecieron en las proximidades de la ciudad de Rezekne, mientras que uno entró en el espacio aéreo ruso y fue derribado, agrega el ente.
Los radares de la defensa antiaérea rusa "detectaron sobre las 3:20 hora local (GMT+3) un grupo de seis drones en el espacio aéreo de Letonia", señala el comunicado. Alrededor de las cuatro de la madrugada, cinco de los vehículos no tripulados desaparecieron en el área de la ciudad de Rezekne, en el este de Letonia.
"El sexto dron fue derribado al incursionar en el espacio aéreo ruso", indicó el ente castrense.
El análisis de los restos del vehículo derribado reveló que se trataba de un dron Liutyi de fabricación ucraniana, agregó.
Al mismo tiempo, los sistemas rusos de control del espacio aéreo detectaron simultáneamente dos cazas franceses Rafale y dos cazas F-16 en el espacio aéreo de Letonia.
Previamente, en la ciudad de Rezekne, un dron se estrelló contra una instalación de almacenamiento de productos petrolíferos, informaron medios locales. Como consecuencia, cuatro depósitos de petróleo vacíos resultaron dañados.
A su vez, el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, no descartó que se trate de drones lanzados desde Ucrania hacia Rusia que hayan entrado en el espacio aéreo letón.
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